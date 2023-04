Erice, la funivia chiusa il giorno di Pasquetta. Anzi, no

11/04/2023 12:52:00

Polemiche ieri ad Erice sul fronte funivia. A sollevare il caso il consigliere Vincenzo Maltese che ha segnalato che, proprio il giorno di Pasquetta, la funivia, secondo le informazioni riportare sul sito, era chiusa per manutenzione. Tanti i commenti negativi e le critiche, ma poi è intervenuta la Sindaca, Daniela Toscano, per segnalare che invece la funivia era regolarmente aperta e che quello a non essere aggiornato ... era il sito della funivia. In pratica, siccome solitamente la funivia la manutenzione il lunedì, ieri compariva quel messaggio sulla chiusura al pubbilco. Se uno invece controllava il foglio attaccato nella stazione, veniva fuori che la chiusura per manutenzione era prevista oggi, martedì, solo di mattina (alle 14 l'impianto apre).

Tutto non si è risolto così facilmente. Come spesso accade a Trapani ed Erice, ne sono nate accuse velenose e risposte al vetriolo. La Sindaca infatti attacca Maltese, che le chiedeva di rettificare l'orario nel sito: "Vincenzo Maltese, probabilmente scambia il ruolo del sindaco con quello di chi dovrebbe eseguire le indicazioni dei due soci pubblici e dell’amministratore unico (che ha il compito di comunicare le direttive dei due soci ) , cioè il Dott Germano Fauci, assente da tempo per motivi di salute . Infatti si dovrà procedere all’assunzione di un amministrativo. La gestione non può dipendere da un solo soggetto . Difendere l’indifendibile non è una buona cosa … un consigliere comunale deve avere a cuore la sana e trasparente gestione della partecipata pubblica quale la Funierice , ricordo 50% socio il Comune di Erice e 50% Libero Consorzio. Se continuate a difendere l’indifendibile , rischiate una bella cantonata per tutte le questioni estremamente delicate e complesse in itinere".

Dopo tanti batti e ribatti la Sindaca Toscano chiarisce l'arcano:"La società che gestisce il sito della Funierice non ha aggiornato la pagina , nonostante l’amministratore Unico , Dott Spagnuolo avesse comunicato per mail , in tempo utile , le variazioni degli orari concordati. Questa Amministrazione aveva stabilito per tempo i nuovi orari, in linea con le esigenze turistico e ricettive del nostro borgo. Valuteremo assieme al socio Libero consorzio le eventuali azioni legali da intraprendere per il danno sia d’immagine che economico subito".

E, al di là delle polemiche, ne viene fuori uno spaccato interessante su come male comunicano in provincia di Trapani i Comuni e le società controllate anche per, banalmente, indicare l'orario di un servizio.