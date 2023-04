Maltempo in Sicilia. E' tornata la neve. Pioggia e vento in provincia di Trapani

16/04/2023 13:30:00

Un'ondata di maltempo sta investendo buona parte della Sicilia Occidentale. Forti piogge si sono registrate nel Palermitano. In provincia di Trapani soffiano forte i venti provenienti da Nord. Particolarmente complicati i collegamenti con le isole minori.

Le temperature si sono abbassate tanto che ha nevicato abbondantemente sulle Madonie, su Piano Battaglia, e anche sull'Etna.



Un albero è caduto a causa del forte vento sulla strada provinciale 57 che porta da Palermo a San Martino delle Scale.

La strada è rimasta bloccata creando anche qualche pericolo per gli automobilisti che si sono accori solo all'ultimo momento dell'ostacolo. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e il personale del comune di Monreale per rimuovere l'albero e ripristinare il transito stradale che è rimasto interrotto per diverse ore.

Per tutta la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo gialla. Si potrebbe dire che l'inverno non voglia tramontare, ma sappiamo bene che giornate come queste, improvvise, ad aprile inoltrato, con freddo e nevicate abbondanti, sono gli effetti dei cambiamenti climatici che riguardano anche la Sicilia.