Lo Sport del weekend: La Germaine Lecocq, vince ma non basta - Pareggia in Calabria l'FC Trapani

• Volley: In serie A2, la Seap-Sigel Marsala Volley si arrende in trasferta all'Esperia Cremona per 3-1 con i parziali di 19/25 - 25/15 - 25/17 e 25/22. Le ragazze di Coach Buonavita si trovavano in vantaggio per 0-1 alla fine del primo parziale, ma non hanno saputo gestire il match e lo scontato epilogo si è ripresentato in tutta la sua amarezza. Soltanto la matematica non condanna le lilibetane alla retrocessione in B1, ma la poca redditività del gioco, le assenze per infortuni ed il roster non completo, invece, ne hanno caratterizzato il percorso rendendo certezza l'approdo in B1. Top scorer, per le marsalesi, in questa prima giornata di ritorno della Pool Salvezza, Moneta 15, Garofalo 15, Bulovic 10, Salkute 4, Teso 4.

• Basket: In serie A2, sconfitta anche a Chiusi la Pallacanestro Trapani per 83-78. Con ormai nulla da chiedere alla stagione, la società granata dovrebbe dare una risposta all'imprenditore Antonini che ha fatto un'offerta al patron Basciano per rilevare il club trapanese con l'intento di creare una polisportiva che comprenda il Calcio per dare valore aggiunto al brand Trapani in tutto lo stivale. Match sempre equilibrato dal primo all'ultimo quarto con i granata intenti a recuperare il gap del primo parziale senza mai riuscirvi. Top scorer Massone con 29 punti, poi Romeo 19, Renzi 10, Davis 8. Mollura 7, Guaiana 5. Di seguito il commento al match di Coach Daniele Parente.

• Tennis Tavolo: In serie B2, grandissimo ultimo match di stagione per la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala che batte la Vi.Ga.Ro. Siracusa per 5-3. La vittoria del confronto porta i lilibetani di Coach Claudio Amato in testa alla classifica con 22 punti al pari dello stesso Siracusa e del Circolo Etneo Catania, ma purtroppo la differenza set negli scontri diretti non consentirà a capitan Titone e compagni di vincere il campionato, posizionandosi al secondo posto finale. I 3 punti del Siracusa sono stati conquistati tutti dall'ex serie A Salvatore Ganci che, soprattutto contro Alessandro Guttuso, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie vincendo al quinto set per 10-12 in un confronto vibrante e velocissimo con colpi di categoria superiore. Di seguito, l'intero match.

• Calcio: In serie D, il Trapani pareggia 0-0 in calabria contro il San Luca e mantiene la posizione in classifica all'interno dei play off.

In Eccellenza l'Akragas vince il campionato approdando in serie D, la Mazarese si qualifica per i Play Off promozione.

In Promozione accedono alla finale dei play off per la conquista dell'Eccellenza, l'Accademia Trapani che pareggia 4-4 con il Kamarat ed il San Vito Lo Capo che batte in trasferta il Fulgatore 1-2. Il Petrosino invece retrocede in Prima Categoria.

Nell'unico play out di Prima Categoria, il Salemi batte 2-1 la Primavera Marsala riuscendo a mantenere la categoria. Per la squadra di Mr. Matteo Gerardi una imprevista retrocessione in Seconda.

Di seguito le dichiarazioni post partita di Mister Alfio Turrisi del FC Trapani.

• Calcio Femminile: Vincono per 2-1 anche il ritorno del primo turno dei play off promozione al Nino Lombardo-1 Angotta contro lo Scicli, le ragazze del Femminile Marsala di Valera Anteri che così accedono alle semifinali per la promozione in serie C previste per il mese di maggio. Ad attenderle per la prima gara sarà il Santa Lucia, risultata vincente dai quarti di finale giocati con il Gloria città di San Cataldo.

Tabellino: Femminile Marsala – C.R. Scicli: 2 - 1

Reti: Termine (M) (6’ pt), Morillo (S) (44’ pt), Pisciotta (M) (35’ st).

Scicli: Baudo, Fidone, Massari (Spadola 27’ pt), Scala, Alfieri, Lorefice, Morillo (Magro P. 47’ st), Zammitti (Ruta 23’ st), Battaglia, Malizia, Brancati (Criscione 33’ st). In Panchina: Magro M, Spadola, Trovato, Ruta, Magro P, Criscione. Allenatore: Maurizio Manenti.

Femminile Marsala: Donato, Via, Ambrogi, Cucuzza, Clemente, Alcamo (Musumeci 35’ st), Pisciotta (Manuguerra 42’ st), Termine, Bannino (Agate 33’ st), Agozzino, Guzzo (Di Napoli 42’ st). In Panchina: Scozzari, Di Napoli, Giacalone G, Manuguerra, Musumeci, Agate, Giacalone R. Allenatore: Valeria Anteri.

Arbitro: Marco Mirabile sezione di Palermo