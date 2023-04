I fatti del 18 Aprile: Ue e migranti, Udine al centrosinistra, Baglioni e Schlein

18/04/2023 06:50:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 18 Aprile 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Da Varsavia il presidente Mattarella chiede a Bruxelles un cambio di passo sui migranti. Intanto, in commissione Affari costituzionali al Senato, è iniziato l’esame degli emendamenti del decreto Cutro

• Il centrosinistra conquista Udine: Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco. Ha sconfitto il primo cittadino uscente Pietro Fontanini con il 53% dei voti

• Elly Schlein è andata a cena a casa di Baglioni ai Parioli. Giorgia Meloni stamattina sarà a Milano per il Salone del Mobile

• La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 2 mila chili di coca che galleggiavano in mare, al largo delle coste orientali della Sicilia. Valore: 400 milioni di euro. Ne parliamo qui.

• L’Iran ha invitato il re dell’Arabia Saudita in visita a Teheran. È un fatto storico

• A Tunisi è stato arrestato il capo del partito islamico

• Vladimir Kara-Murza, oppositore di Putin, è stato condannato a 25 anni di carcere per alto tradimento

• Taiwan aprirà un nuovo ufficio di rappresentanza a Milano

• In America un detenuto nero con problemi mentali è morto nella sua cella divorato dalle cimici

• Il pastificio Rana ha fatto ricorso per il sequestro di 7 tonnellate di pesto fatto in America con basilico 100% italiano. Secondo le autorità non sono state rispettate le regole europee sugli alimenti

• Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere un detenuto napoletano si è impiccato nella sua cella. Ha usato un lenzuolo. Aveva 48 anni

• Clemente Del Vecchio, 19 anni a maggio, figlio di Leonardo, è il miliardario più giovane del mondo

• L’ultima moda tra i giovanissimi sui social. La Sex Roulette. Regole: si fa sesso senza protezioni, chi rimane incinta perde

• Toni Servillo ha avuto un malore mentre era in scena al Teatro dell’Odéon a Parigi. Si è subito ripreso, voleva continuare lo spettacolo. Ma lo hanno convinto ad andare in ospedale per dei controlli

• Ciro Immobile sarà dimesso oggi. Ha una costola fratturata, ma non gli tocca il polmone e riesce a respirare bene

• Fiorentina Atalanta, posticipo di Serie A, è finita 1 a 1

Titoli

Corriere della Sera: «Migranti, la Ue ora cambi»

la Repubblica: «L’Ue cambi le regole»

La Stampa: «I migranti salvano le pensioni»

Il Sole 24 Ore: Spesa record per interessi sul debito: 1.398 euro a testa, il doppio della media Ue

Avvenire: Persone, non emergenza

Il Messaggero: Meno controlli e addio scontrini: è il nuovo 73

Il Giornale: Protezione speciale: buco stellare

Leggo: «Abbiamo ucciso 20 bimbi ucraini»

Qn: Migranti, Mattarella: «La Ue cambi regole»

Il Fatto: Il governo ridà i missili al regime degli Emirati

Libero: Crollano le accuse sula strage di Cutro

La Verità: Tra vaccinati boom di morti per cause diverse dal Covid

Il Mattino: Migranti, l’affondo del Colle

il Quotidiano del Sud: La manovra verità della Meloni in casa e in Europa

il manifesto: Protezione incivile

Domani: «Uss è un faccendiere, non una spia» / La Cia non allertò i servizi italiani