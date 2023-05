La festa dei colori e la domenica gratis al Museo: gli eventi del weekend in provincia

06/05/2023 06:00:00

Il prossimo weekend, sabato 6 e domenica 7 maggio, la provincia di Trapani si anima con numerosi eventi che spaziano

dalla cultura alla musica, dalla fotografia all'arte contemporanea.

Domenica 7 maggio, in particolare, è una giornata all'insegna della cultura e della scoperta del patrimonio artistico della Sicilia, grazie all'iniziativa della "Domenica al Museo" che prevede l'ingresso gratuito nei principali siti archeologici e musei della regione la prima domenica del mese. Ma non solo: nella zona artigianale di Santa Ninfa si terrà l'entusiasmante "Holi color music party", mentre il Circolo Fotografico I Colori Della Vita invita tutti gli italiani a partecipare al nuovo progetto fotografico collettivo nazionale "Obiettivo Italia - Censimento Fotografico". Scopriamoli insieme!

SICILIA - Una domenica all'insegna della cultura anche in Sicilia. Torna anche a maggio il tradizionale appuntamento della "Domenica al Museo": l'iniziativa che prevede, ogni prima domenica del mese, l'ingresso gratuito in Parchi archeologici, musei e luoghi della cultura che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni culturali. Domenica 7 maggio non occorrerà biglietto per visitare i principali siti culturali regionali, come disposto dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, aderendo all'iniziativa del Ministero della Cultura.

SEGESTA E SELINUNTE - Ingresso gratuito al Parco archeologico di Segesta, uno dei principali parchi archeologici della Sicilia, dove sono in programma visite guidate con nuovi percorsi allo scavo della Casa del Navarca; mentre i trekker amanti della natura, possono invece partecipare al trekking degli Elimi, una delle esperienze più gettonate del Parco. Domenica 7 maggio ingresso gratuito e visite guidate al Parco archeologico di Selinunte dove sono in programma la passeggiata tra i templi, sempre a cura di CoopCulture e il bellissimo itinerario di "Selinunte Highlights".

MARSALA, MAZARA, PARTANNA E FAVIGNANA - A Marsala, sempre domenica, ingresso gratuito al Museo Archeologico Regionale "Lilibeo" e la contigua Area archeologica di Capo Boeo, a Mazara del Vallo ingresso gratuito al Museo del Satiro, a Partanna al Castello Grifeo e all’ex Stabilimento Florio a Favignana. Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con accesso su prenotazione dove previsto. Per informazioni e per consultare l’elenco completo potete dare un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa regionale. Per maggiori dettagli vi consigliamo di informarvi su eventuali prenotazioni, turni e orari di apertura direttamente con il luogo di vostro interesse.

SANTA NINFA - Domenica 7 maggio, a partire dalle ore 11.00 nella zona artigianale, torna a Santa Ninfa l'«Holi color music party»,festa promossa dall'associazione «Il geko» e da «Dgrd events» con il patrocinio del Comune. I colori e la musica saranno i due elementi portanti della manifestazione dedicata prevalentemente ai giovani e ai giovanissimi. Per partecipare è possibile contattare (anche tramite WhatsApp) uno dei seguenti numeri: 333.6582295, 331.4729329, 380.2404688, 320.4856838. Nell'area in cui si svolgerà il festival, saranno allestite due zone bar-ristoro e un punto-vendita colori «Holi colors» al 100 cento sicuri ed eco friendly con certificazione europea, facili da rimuovere, senza sabbia. Radio Rmc 101 trasmetterà in diretta la manifestazione. Partner ufficiali sono «Holi color Italia», «Holi festival del colore», «Bonita beach party». Deejay set di «T.B.A.» - fotografia a cura di Francesco Bonventre.

TRAPANI - Sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 , appuntamento presso Il Museo di Arte Contemporanea San Rocco a Trapani (via Turretta 12) con il Circolo Fotografico I Colori Della Vita allestirà un set fotografico per raccogliere i ritratti degli Italiani e realizzare così il più ampio affresco corale della popolazione nazionale, da inserire nel nuovo progetto fotografico collettivo nazionale organizzato da FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, in collaborazione con ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica in occasione del 75° anno di attività, “Obiettivo Italia - Censimento Fotografico”.

TRAPANI - Domenica 7 maggio, nella Chiesa di Sant'Alberto, per la seconda parte della settantesima stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani, in scena il Trio del Conservatorio Giacomo Puccini di Gallarate con uno spettacolo multimediale dal titolo "Corpuscoli e onde: la duplice natura della materia". Ideazione e regia di Betty Lo Sciuto.

PARTANNA - Domenica 7 maggio, alle ore 18 nell'ex chiesetta di Santa Lucia, Mattia Insolia presenta il suo ultimo libro "Cieli in fiamme" (Mondadori) per un'anteprima della Rassegna letteraria estiva "Letture nel chiostro".

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicolò Catania, dell'assessore alla Cultura Noemi Maggio e della presidente dell'ass. culturale Liber...i Lucrezia Loiacono, l'autore dialogherà con la giornalista Jana Cardinale e con il direttore artistico Filippo Triolo.

ALCAMO - Venticinquesima edizione del "Concorso internazionale per cantanti lirici Città di Alcamo", dal 4 al 7 maggio al Teatro Cielo d'Alcamo con quarantotto iscritti provenienti da quattordici nazioni diverse, tra cui Sud Africa, Canada, Belgio, Cile, Cina, Moldavia, Bulgaria, Messico e Corea del Sud.Previsti premi, borse di studio, concerti e audizioni. Serata di premiazione domenica 7 maggio alle 18.30 al Teatro Cielo d'Alcamo, presentata da Diletta Acanfora.

MAZARA DEL VALLO - Domenica 7 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, torna a Mazara del Vallo l'iniziativa "Adotta una pianta", che si svolgerà presso il vivaio "Il Melograno" di via Plauto (traversa di via Castelvetrano) a cura della cooperativa Creativamente si svolgerà la decima edizione della manifestazione inserita nel progetto “Agricoltura Sociale” volto all’inclusione e all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

MARSALA - Rinviato a data da destinarsi lo spettacolo “Ferro”, concerto del gruppo XVerso, tribute band di Tiziano Ferro, che avrebbe dovuto tenersi domenica 7 maggio, alle ore 21.30 al Teatro Impero di Marsala. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare ai numeri: 320.8011864 oppure 338.2615790

TRAPANI - Fino al 7 settembre 2023, presso il Museo San Rocco di Trapani, sarà visitabile la mostra “Senza nome. Ad renovationem urbis”, con le opere di Gio Montez e a cura di Mons. Liborio Palmeri.

In esposizione oltre 30 opere pittoriche, disegni, una scultura, l'installazione modulare anamorfica NonÈternit e un tabloid Vivant. Gio Montez esplora a tutto tondo le possibilità della rappresentazione informale, sperimentando molteplici approcci formativi diversi fra loro, lasciando costante l’intento artistico di presentare l’Assenza

Un’anteprima della settimana prossima:

CINISI - Roy Paci, Shakalab, Cisco sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno quest’anno a Cinisi sul palco del “Concerto per Peppino Impastato”. L’evento musicale torna dopo i tre anni di stop imposti dalla pandemia e, come da tradizione, inizierà al termine del corteo del 9 maggio in ricordo del giornalista e militante di Democrazia proletaria ucciso dalla mafia 45 anni fa. All'invito degli organizzatori, le associazioni “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato” e “Musica e Cultura”, oltre ai già citati Roy Paci, Shakalab e Cisco, hanno generosamente confermato la loro partecipazione Serena Ganci, Enzo Rao e Angelo Sicurella. La serata, che avrà inizio alle 19, sarà presentata da Martina Martorano, conduttrice radio e tv e consulente musicale.