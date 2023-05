Torna il maltempo. Oggi allerta gialla in provincia di Trapani

08/05/2023 06:45:00

Dopo un fine settimana quasi estivo torna il maltempo in Sicilia e in provincia di Trapani. Per la giornata di oggi, lunedì 8 maggio, la protezione civile regionale ha diramato l'avviso meteo con allerta gialla su tutta la regione per il rischio derivante dalla pioggia che potrebbe interessare tutta l'isola. Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Questa la situazione in provincia di Trapani.

Lunedì 8 Maggio: giornata caratterizzata da pioggia moderata o forte, min 16°C, max 19°C. Nel dettaglio: precipitazioni a carattere di pioggia debole al mattino, pioggia moderata o forte al pomeriggio, nuvolosità compatta alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 19°C alle ore 3, mentre la minima alle ore 23 sarà di 16°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 3240m alle ore 18 e la quota neve minima sarà 2860m alle ore 16. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità tra 18km/h e 32km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 0.7, corrispondente a 270W/mq.

Martedì 9 Maggio: giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 15°C, massima 20°C. Entrando nel dettaglio, avremo pioggia intermittente e schiarite al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, poche nubi alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 16 e sarà di 20°C, la minima di 15°C alle ore 3. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità tra 22km/h e 29km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 4.1, corrispondente a 672W/mq.