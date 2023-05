Notte europea dei musei, concerti, tradizione: gli eventi del weekend a Trapani e provincia

13/05/2023 06:00:00

Scopri l'incanto della Notte europea dei musei a Trapani e provincia,

immergiti nella suggestiva atmosfera serale dei siti culturali, lasciati catturare dalla magia della musica dal concerto di Patti Pravo agli appuntamenti della stagione degli Amici della Musica Trapani. Continua a leggere per conoscere tutti gli eventi del 13 e 14 maggio:

SICILIA - Torna sabato 13 maggio la "Notte europea dei musei", giunta quest'anno alla sua diciannovesima edizione. L'iniziativa, organizzata dal ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro (eccetto i casi di gratuità previsti). Obiettivo della manifestazione è quello di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Per celebrare la serata, molti siti regionali hanno programmato iniziative speciali. Per una maggiore certezza dell’orario di apertura e delle proposte di visita è sempre consigliabile consultare le pagine web o Facebook delle singole strutture museali.





A Trapani aderisce il Museo regionale Agostino Pepoli (ore 20-24), secondo il seguente programma: alle 20 l'itinerario per famiglie "Bimbi al Museo”; alle 21 percorsi guidati "Tra arte e racconto", alle 22 “Chitarre al Museo, da Bach a Francisco Tàrrega”, concerto di Chiara Buzzurro, Ivan Strano e Claudio Terzo. In provincia, il Parco archeologico Lilibeo di Marsala (Ore 20-23) con l'itinerario "Storie dal mare"; il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, con l'area monumentale di Selinunte (ore 20-24), il Museo del Satiro di Mazara del Vallo (ore 20-24), il Museo Castello di Grifeo di Partanna (ore 20-24); il tempio del Parco archeologico di Segesta (ore 19.30-22.30).



MARSALA - Sabato 13 maggio, dalle 20:00 alle 23:00, al Parco Archeologico Lilibeo - Marsala (Lungomare Boeo 30). Si potrà partecipare a "Storie dal Mare", un percorso museale unico dedicato all'archeologia del mare al prezzo simbolico di un euro in una serata ad apertura speciale. L'iniziativa si inserisce all'interno della diciannovesima edizione della Notte Europea dei Musei, promossa dal Ministero della Cultura francese e sostenuta dall'Unesco, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM. Qui maggiori informazioni

MARSALA - Domenica 14 maggio, alle ore 21.00 al Teatro Impero di Marsala, arriva Patty Pravo con il suo "Minaccia Bionda Tour". In scena, scanditi dalla voce di Pino Strabioli, i successi, i ricordi, le storie e soprattutto la bellissima musica che hanno contraddistinto la vita di un’artista internazionale.

MARSALA - Sabato 13 maggio alle ore 18.00 l'associazione Carpe Diem (via Armando Diaz 2) ospita Mari Albanese che presenta il libro scritto con Angelo Sicilia "Io, Felicia – conversazioni con la madre di Peppino Impastato", con letture a cura di Luana Rondinelli, Roberta Caly e Giuseppe Di Girolamo. Interventi musicali a cura dei musicisti dell'associazione e de I Musicanti di Gregorio Caimi.

MARSALA - Il week end degli Appuntamenti GaribalVini, si aprirà allo Stadio Municipale (ore 9-13) con MilleMete, a cura dell'Associazione “Fenici Rugby Marsala”, protagonista sabato e domenica. E domenica 14 maggio: in Piazza della Repubblica (ore 8:30), le auto d'epoca del XXXII Giro di Sicilia e XLII La Sicilia dei Florio, un evento di rilevanza internazionale con circa 180 vetture partecipanti

TRAPANI - Domenica 14 maggio, alle ore 18.30 presso la Chiesa di Sant'Alberto il Duo Pianistico Fratelli Francolino si esibisce con un repertorio composto di musiche di Schubert, Ravel, Casella. Il concerto è inserito all’interno della seconda parte della settantesima stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani.

ALCAMO - Penultimo appuntamento con della stagione, per la rassegna dell'Accademia Chitarristica Siciliana, domenica 14 maggio alla Chiesa del Santissimo Salvatore di via Rossotti ad Alcamo. Ad esibirsi, alle 19.30, le chitarriste Imaela La Barbera e il Trio Namalia, tre giovani siciliane unite dalla passione per il mondo della musica classica.

SAN VITO LO CAPO - Fino a domenica 14 maggio, in vari luoghi di San Vito Lo Capo, sarà possibile partecipare alla prima edizione di "Makari, c'era una volta", festa delle tradizioni rurali che offre al pubblico uno spaccato di vita vissuta in epoche ormai lontane, attraverso attività che valorizzano la cultura e le tipicità culinarie e artigianali del territorio. Durante il fine settimana il pubblico può assistere in via Timpone alla mostra mercato dedicata alle antiche tradizioni di Makari: dalla lavorazione artigianale dei tappeti ai manufatti in chiacchierino, dagli oggetti realizzati in paglia o in ulivo alla riparazione manuale delle reti. Si possono anche assaggiare alcune delle specialità gastronomiche del territorio: dal più conosciuto pane cunzato alle cassatelle cu l'occhi, tipiche di Makari, realizzate con la scorza del cannolo e ripiene ricotta, ai dolci di mandorla. La manifestazione è arricchita da spettacoli musicali, culturali e di intrattenimento sempre legati al territorio.



ALCAMO - Sabato 13 maggio alle 18.00, all'oratorio del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, Giuseppe Rizzo presenta "Il contrasto di Ciullo d'Alcamo", una rivisitazione del testo originale. A dialogare con l'autore, Antonino Piccolo e Monsignor Leonardo Giordano.

CASTELVETRANO - Ritorna a Castelvetrano con la sua ventunesima edizione il corteo storico di Santa Rita e della nobiltà castelvetranese, in programma domenica 14 maggio alle 17.30, con partenza dalla scalinata "Santa Rita" in piazza Stazione. Qui maggiori informazioni

MARSALA - Domenica 14 maggio, alle ore 18.00, salirà sul palco del Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala, per il sesto appuntamento della XXIII Stagione Concertistica dell’Accademia “L. Van Beethoven”, diretta dal M° Giuseppe Lo Cicero, il pianista Rafael Soler Vilaplana “Da Bach a Ravel”, giovanissimo pianista spagnolo vincitore di diversi premi internazionali. Eseguirà musiche di Bach, Beethoven, Chopin, De Falla, Ravel.

SALEMI - Proseguono fino a domenica 14 maggio i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. Sabato 13 maggio dalle ore 21:00 suonerà in Concerto l’Orchestra Luna Rossa con l’ esibizione del cabarettista Massimo Spata . Lo spettacolo sarà presentato da Salvo La Rosa. Domenica 14 maggio a partire dalle 10:00 “I tammura di Girgenti” attraverseranno le vie della città, alle 11:00 sarà celebrata la Santa Messa e subito dopo verra’ effettuato il sorteggio di ricchi premi in palio. Alle 18:00, dopo la Messa, il simulacro del Santo verra’ portato per le vie del quartiere in processione accompagnata dalla Banda musicale “Vincenzo Bellini-Citta’ di Salemi”. Maggiori info qui

MARSALA - Prosegue fino al 4 giugno al Convento del Carmine di Marsala l’omaggio all'artista palermitano Momò Calascibetta, protagonista di un'antologica che dagli anni Ottanta a Milano arriva alle ultime tavole del 2020. La mostra (organizzata dall’Ente Mostra di Pittura Contemporanea "Città di Marsala" in collaborazione con l'associazione Art Momò e con il patrocinio del Comune di Marsala) è visitabile a ingresso libero dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

MARSALA E PETROSINO - Domenica 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma, si terrà a Marsala e Petrosino l'iniziativa AZALEA della Ricerca, promossa dall'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. A Marsala ci si ritroverà in Piazza Loggia, Salesiani via San Giovanni Bosco ,in Contrada Strasatti. A Petrosino in Piazza Francesco Pizzo, Chiesa Maria Santissima delle Grazie.

Un’anticipazione degli eventi della prossima settimana:

TRAPANI - Martedì 16 maggio, alle ore 18.00 presso la Libreria Galli Ubik Erice in via Manzoni, a Trapani, Giacomo Di Girolamo presenterà il suo libro dal titolo “Matteo va alla guerra” - La mafia e le stragi del ’92. Come tutto ha inizio" (Zolfo Editore). L’autore incontrerà la mattina gli studenti, al Plesso centrale in via Barresi, a Erice Casa santa.L'evento è inserito nella rassegna letteraria “Libriamoci - Incontro con l’Autore” dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice.