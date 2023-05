Che vergogna: l'Amministrazione Grillo lascia fuori dallo stadio centinaia di ragazzi venuti per il rugby

13/05/2023 16:38:00

Doveva essere una giornata di festa. Ed è diventata l'ennesima piccola pagina di imbarazzo, a Marsala.

Oggi si svolge a Marsala, infatti, il torneo "Millemete" di rugby, un appuntamento molto sentito, che richiama centinaia di giovanissimi atleti con le famiglie da tutta la Sicilia. Sono circa 400 partecipanti, da tutte le province, per un torneo molto seguito e che dura tutto il fine settimana. Gli organizzatori lavoravano a questo appuntamento da Dicembre, con, sulla carta, l'appoggio dell'Amministrazione Comunale.

Peccato però che una volta arrivati allo stadio gli organizzatori hanno scoperto che ... non potevano entrare. Pare infatti che lo stadio non sia agibile. E' clamoroso, se si pensa non solo alle mille rassicurazioni in tal senso del Sindaco Massimo Grillo e dell'assessore allo sport Bilardello, ma anche al fatto che il torneo è patrocinato dal Comune... Ed è stato comunicato a tutti solo una volta che sono entrati in campo.

"Dimettetevi e liberate la città dalla vostra incompetenza" è il commento del consigliere Rino Passalacqua, rivolto a Sindaco ed assessori.

Nel video, si vede proprio il momento in cui il primo gruppo di giovani atleti è costretto ad andare via. "Questo è lo schifo che fa l'Amministrazione Comunale di Marsala" è il commento che si sente in sottofondo.

Famiglie che vengono da Catania, Siracusa, Palermo, Agrigento, si sono trovate completamente spiazzate.





Morale: gli organizzatori hanno dovuto prendere tutto e spostarsi altrove, con famiglie, spettatori e atleti al seguito, al campo di Via Istria. "Organizzi (abbiamo iniziato a dicembre) un torneo di rugby in tutti i particolari ed i dettagli per quello che è l'evento per i giovani rugbisti di tutta la Sicilia... Ti alzi alle 06 del mattino per preparare il campo e gli ultimi dettagli … ma all’ultimo minuto , dopo che ci era stato detto che non ci sarebbero stati problemi, salta tutto. Avresti voglia di mollare! Ma pensi che ci sono nove pulman da tutta la Sicilia con 400 ragazzi che vengono qui a Marsala per giocare e divertirsi. Pensi che hai una responsabilità verso di loro; pensi che hai una responsabilità verso la città ( pensate solo al fatto che sono stati prenotati posti letto e ristoranti per 2 giorni…) e che fai? Noi siamo rugbisti! Andiamo avanti da SOLI…anzi no …INSIEME e in mezz’ora traslochi “ un mondo” dal Municipale al campo in via Istria … Le polemiche le faremo lunedì! Ora la priorità è far giocare i bambini" commenta uno degli organizzatori, Sigfrido Russo.