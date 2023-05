14/05/2023 18:02:00

Facciamo il punto sull'allerta meteo prevista per domani in Sicilia occidentale e in particolare in provincia di Trapani. A Trapani, Marsala, Valderice, Campobello di Mazara, Erice, Partanna c'è già la comunicazione della chiusura di scuole ed uffici pubblici. A Erice, in particolare, le scuole restano chiuse anche martedì 16 Maggio. Gli altri Comuni si stanno adeguando.

Le pessime condizioni meteo previste per domani, lunedì 15 maggio - anticipate da Tp24 e confermate dall’allerta rossa diramata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile - hanno indotto i Sindaci della provincia a preannunciare alla cittadinanza la chiusura, delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Chiusi anche cimiteri, ville e parchi.

A Trapani il divieto include anche la sospensione di tutti i servizi non essenziali. Non saranno in vigore le strisce blu e sarà vietato esporre rifiuti.

