 Allerta meteo . Domani scuole aperte: gli aggiornamenti

15/05/2023 06:00:00

18,50 - L’Amministrazione comunale di Marsala comunica che domani, 16 maggio, le scuole saranno aperte. E ciò, tenuto conto sia del nuovo Avviso diramato dalla Protezione civile regionale (prevede per domani un’allerta arancione).

Tutti i Sindaci del Trapanese hanno comunque deciso per la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, così come degli asili comunali.

L’Amministrazione comunale raccomanda prudenza negli spostamenti in auto e a piedi.

18,00 - In molti si chiedono se domani le scuole saranno aperte in provincia di Trapani. Per la giornata di domani è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, tant'è che l'allerta si declassa ad arancione. Motivo per cui non dovrebbero esserci particolari esigenze per tenere le scuole chiuse.

Le scuole quindi dovrebbero riaprire nelle città in cui per la giornata di oggi i sindaci avevano disposto la chiusura precauzionalmente. Manca ancora l'ufficialità. E' confermato che aprono le scuole domani a Trapani, Erice, e Mazara.

"Domani zona Arancione, ma il peggio è passato. Grazie a Dio e agli uomini e donne a vario titolo e funzione oggi impegnati nella straordinaria macchina della Protezione Civile messa in campo. Domani Scuole aperte a Trapani ed Erice e servizi Atm funzionanti. Grazie a tutti e per tutto” scrive il sindaco Giacomo Tranchida sui social.

Scuole aperte anche ad Erice, come conferma la sindaca Daniela Toscano.

"In considerazione dell'Avviso diramato nel pomeriggio dal Dipartimento regionale della Protezione civile che individua per domani, martedì 16 maggio 2023, la zona C (in cui ricade il territorio comunale) come arancione, in accordo col responsabile comunale della Protezione civile dott. Giuseppe Tilotta, si è deciso di non emanare alcuna ordinanza sindacale.

Pertanto domani - salvo un improvviso aggravamento delle condizioni meteorologiche - saranno regolarmente aperte le scuole, l'Università, i siti culturali e sarà attivo il controllo delle aree di sosta che ricadono nel territorio di Erice.

Resta inteso che si suggerisce ai cittadini di limitare gli spostamenti ai casi di effettiva urgenza e necessità".

Scuole aperte anche a Mazara. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di Allerta Meteo. Per la zona D in cui è compreso il territorio di Mazara del Vallo viene confermata l'allerta Rossa ma solo fino alla mezzanotte di oggi mentre per domani, martedì 16 maggio, l'Allerta scende al livello Arancione (preallarme).

"Alla luce dell'aggiornamento del bollettino meteo, nella giornata di domani - martedì 16 maggio - riapriranno le scuole di ogni ordine e grado, oggi rimaste chiuse per precauzione a seguito di ordinanza sindacale dopo il bollettino di Allerta Rossa. Anche per domani resterà aperto al traffico veicolare il ponte sul fiume Delia/Arena.

Le piogge di oggi non hanno provocato danni a cose e persone. Possibile pioggia ma con minore intensità è prevista anche per domani.

In ogni caso Polizia Municipale e Protezione Civile, con l’ausilio di associazioni di volontariato, proseguono il monitoraggio del territorio. Nel caso di precipitazioni si raccomanda massima prudenza" si legge nella nota del comune..

17,00 - Durerà fino alla mezzanotte l'allerta meteo rossa in provincia di Trapani e in Sicilia occidentale. Poi sarà allerta meteo arancione.

E' quanto comunicato nell'ultimo bollettino meteo dalla Protezione civile regionale. Per la provincia di Trapani, Palermo (zona ovest e capoluogo) e Agrigento (zona ovest) resta allerta rossa fino a questa notte, poi sarà arancione.

Particolare monitoraggio per il bacino del fiume Delia e a valle dell'invaso Trinità fino alla mezzanotte di oggi.

Siamo, in questo momento, nella fase più critica della perturbazione in provincia di Trapani, come da previsioni. Forti raffiche di vento e pioggia stanno interessando tutta la Sicilia occidentale. In provincia di Trapani al momento non si registrano particolari criticità, ma la situazione è in costante monitoraggio perchè, appunto, fino a stasera le condizioni meteo potrebbero peggiorare. Al momento, salvo diverse comunicazioni, le scuole a Trapani e Marsala domani sono aperte.

Intanto, nonostante la giornata critica e preoccupante, c'è chi si diverte a diffondere immagini false. Gira sui social e su whatsapp la foto di una tromba d'aria che, secondo chi la sta condividendo, si sarebbe verificata a Pizzolungo, frazione di Erice. Non è così, la foto si riferisce a una delle tante trombe d'aria che si sono verificate nel novembre 2021 in Sicilia, e in particolare nell'agrigentino.

Quindi no, non c'è stata, nessuna tromba d'aria, o quanto meno la foto che sta circolanda non si riferisce a trombe d'aria che si sono verificate oggi. E' l'occasione per ribadire, quindi, che in momenti come questi bisogna affidarsi a fonti ufficiali e organi di informazione attendibili come Tp24.





15,15 - Se la provincia di Trapani, tutto sommato, è arrivata alla giornata di allerta meteo rossa di oggi abbastanza preparata (si segnalano al momento pochi disagi), è Palermo la città più colpita, con allagamenti in diverse zone della città.

Pioggia torrenziale e disagi tra il centro storico di Palermo e Partanna Mondello per infiltrazioni d’acqua in appartamenti situati al piano terra. Una criticità, spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco “legata alle condizioni strutturali delle case e all’ostruzione dei tombini, intasati da rifiuti e foglie”.

Criticità anche dall’altra parte della città, con l’area di Ciaculli e Belmonte Chiavelli che risultano in sofferenza, in particolare nell’area di viale Regione Siciliana parallela al raccordo dell’A19 Palermo-Catania.

In provincia di Agrigento c’è preoccupazione per la pioggia incessante che continua a scendere da diverse ore in tutto il territorio.

Stop ai collegamenti in aliscafo da Trapani e Marsala verso l'arcipelago delle Egadi a causa del maltempo. La compagnia Liberty lines ha sospeso questa mattina cinque corse in mattinata. Sospeso anche il collegamento tra Lampedusa e Linosa, isole Pelagie. Cancellata anche la corsa del traghetto Siremar Simone Martini delle 12:55 che collega Marettimo a Trapani.

Stop anche al collegamento Pantelleria-Trapani con il traghetto Paolo Veronese che ieri sera non è partito da Trapani.

La foto che vedete accanto questo articolo si riferisce ad un albero caduto in Via Amendola, nel centro di Marsala.

12,00 - Aggiornamenti sull'eccezionale ondata di maltempo che oggi investe la provincia di Trapani.

Trapani si appresta ad affrontare una giornata che si preannuncia assai lunga, segnata dall'allerta meteo. Uomini della Protezione civile e dipendenti del Comune hanno provveduto a posizionare le idrovore nelle strade più a rischio di allagamenti. Al tempo stesso vengono monitorati tombini e caditoie. Allo stato attuale, tuttavia non si sono registrate situazioni di emergenza. Ma la pioggia abbondante è previste nel primo pomeriggio. Frattanto, diversi autobus sono pronti a chiudere al traffico le strade in caso di allagamenti. In stato d'allerta anche il comando provinciale dei vigili del fuoco

A Marsala allagamenti si registrano in alcune zone della città, soprattutto in via Mazara e a Salinella, al momento. Proprio a Salinella ci sono le maggiori polemiche, perchè sono iniziati i lavori della pista ciclabile, e ci si chiede se non sia priorità la tenuta dell'assetto della strada. Situazione critica in Via Mazara, mentre il centro città si presenta quasi deserto: l'allerta meteo ha lasciato a casa molte persone.

10,30 - Come prevedibile ci saranno molti disagi oggi per il trasporto pubblico. A Trapani il Comune ha sospeso i servizi di trasporto dell'Atm.

A causa dell'allerta meteo Trenitalia per oggi ha cancellato cinque corse che riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Alcune sono state sostituite dai bus.

Sulle linee Agrigento-Palermo, Trapani-Palermo e Caltanissetta-Agrigento , Trenitalia ha cancellato cinque corse e ha precisato che i treni regionali nel corso della giornata potranno subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Al momento non è partito il treno da Castelvetrano a Terrasini-Cinisi delle 5, quello da Agrigento a Caltanissetta delle 5.05, quello da Castelvetrano a Trapani e da Trapani a Castelvetrano. Cancellata anche la corsa da Terrasini-Cinisi a Trapani.

Al momento, invece, non si registrano cancellazioni di voli da e per Trapani e Palermo.

Una pompa idrovora con capacità di pompaggio di 10.000 litri al minuto presso l'impianto di sollevamento di Via Tunisi a Trapani, già disposti 50 metri di tubazione pronti ad entrare in funzione in caso di necessità. Così Trapani si prepara al peggio e si cerca di prevenire eventuali allagamenti.



10,10 - Piove sulla provincia di Trapani ininterrottamente dalla notte. La pioggia è intensa, ma non ci sono temporali, tant'è che qualcuno obietta che l'allerta meteo rossa per oggi, con la chiusura delle scuole, e la città capoluogo, di fatto, blindata, è esagerata. Ma non è così. Il vero peggioramento è atteso nel primo pomeriggio. Inoltre non è l'intensità della pioggia, a spaventare, ma la sua quantità. Secondo i modelli metereologici della Protezione Civile, infatti, oggi è attesa la quantità di pioggia che solitamente cade in quattro mesi. Insomma, un terzo della pioggia di un anno cadrà su Trapani e provincia. Ecco le previsioni da oggi fino a mercoledì su Trapani (spoiler. mercoledì arriva il sole).

Lunedì 15 Maggio: giornata prevalentemente piovosa con possibili temporali, temperature comprese tra 15 e 17°C. Nel dettaglio: pioggia al mattino, rovesci temporaleschi alternati a schiarite al pomeriggio, pioggia diffusa alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 17°C, la minima di 15°C alle ore 22, lo zero termico più basso si attesterà a 2080m alle ore 22 e la quota neve più bassa, 1710m, alle ore 20. I venti saranno al mattino forti provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 40km/h, al pomeriggio molto forti provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 43km/h, alla sera moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 27km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 20 e sarà di 2410m.

Martedì 16 Maggio: giornata all'insegna di piovaschi alternati e schiarite, temperatura minima di 15°C e massima di 19°C. In particolare avremo pioggia intermittente e schiarite al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 16 e sarà di 19°C, la minima di 15°C a mezzanotte, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2140m a mezzanotte e la quota neve minima sarà 1900m a mezzanotte. I venti saranno moderati da Ovest al mattino con intensità di circa 30km/h, forti da Ovest al pomeriggio con intensità tra 40km/h e 46km/h, alla sera forti provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 38km/h.

Mercoledì 17 Maggio: giornata all'insegna del bel tempo, min 15°C, max 19°C. In particolare avremo bel tempo al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 19°C, la minima di 15°C alle ore 23. I venti saranno molto forti da Ovest-Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 45km/h, forti da Ovest al pomeriggio con intensità tra 33km/h e 41km/h, moderati da Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 18km/h.

07,00 - La provincia di Trapani si prepara a vivere una giornata di passione. Oggi, infatti, è prevista un'isolita allerta meteo rossa su tutto il territorio della Sicilia occidentale. Un fatto inedito, perché mai si era registrato un Maggio così piovoso. Un effetto anche questo del cambiamento climatico, una "tropicalizzazione" della Sicilia con fenomeni sempre più estremi.

I Sindaci corrono al riparo. Scuole chiuse oggi in tutti i Comuni della provincia di Trapani, a Palermo e in alcuni comuni del Palermitano e dell'agrigentino. Chiusi anche i luoghi pubblici, le ville, i cimiteri. Annullati tutti gli eventi pubblici.

Le zone a rischio

Le strutture di protezione civile sono in massima allerta, soprattutto in quelle zone e quelle città particolarmente sensibili. A Trapani e Misiliscemi si teme si possano ripetere allagamenti e danni come accaduto lo scorso autunno. Per questo verranno monitorati i corsi d’acqua, i torrenti che ormai erano a secco e che potrebbero rigonfiarsi, dal Verderame al Birgi. A Marsala tra le zone a rischio c’è quella della foce del fiume Sossio. Allerta massima anche nelle zone circondate da montagne, da Castellammare del Golfo all’entroterra belicino. Per poi spostarci a Mazara, dove si attenzionerà il fiume Mazaro, in particolare.

E’già stato chiuso l’attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo sulla ex statale 187 che collega il Comune di Castellammare del Golfo con quello di Alcamo.

I sindaci raccomandano di non uscire di se non per strette necessità.



La pioggia è grande osservata a Trapani. Il 26 Settembre scorso la città è finita letteralmente sott'acqua. E in tanti pensano che oggi il Sindaco Giacomo Tranchida potrebbe giocarsi una fetta importante del voto per la sua rielezione, se le cose a Trapani dovessero andare male come avvenuto lo scorso autunno. E' per questo che da tre giorni, da quando cioè si è avuta contezza di quello che sarebbe accaduto oggi, secondo le previsioni, il Comune di Trapani ha controllato fognature, canali di scarico, tombini, per evitare appunto il peggio.

La pioggia cade già abbondante da questa notte. Il cielo è plumbeo. Il dipartimento di Protezione civile ha emesso un avviso ed è allerta rosso in tutta la provincia di Trapani e in alcune zone del Palermitano, Agrigentino, Nisseno, Messinese ed Ennese. Sulla parte ovest dell'Isola si abbatteranno forti piogge, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate e frequente attività elettrica. Coinvolta anche la parte costiera del Messinese.

Dalle prime ore di Lunedì 15 Maggio si prevedono:

a) Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori occidentali, con cumulate anche rilevanti, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e possibili grandinate;

b) Venti forti o di burrasca con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali in successiva rotazione dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino.

In particolare, saranno probabili precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati, specie nella seconda parte della giornata; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, fino a localmente moderati.

Previsti anche Venti tendenti a forti o di burrasca, dapprima dai quadranti orientali e successivamente da quelli meridionali, fino a burrasca forte e in rotazione dai quadranti settentrionali su Sicilia occidentale.

Per quanto riguarda i Mari da agitato, tendente a molto agitato, lo Stretto di Sicilia; molto mossi, tendenti ad agitati, lo Ionio e in serata, il Basso Tirreno.