La Sicilia archeologica di Fazello: oggi l'incontro con Maurici al Parco Archeologico di Marsala

19/05/2023 10:13:00

Nell’ambito degli incontri dedicati dal Parco di Lilibeo alla promozione della lettura e alla cultura del libro,

venerdì 19 maggio alle ore 18.00, presso la sala conferenze del Museo Lilibeo, Ferdinando Maurici, Soprintendente del Mare, presenterà il volume La Sicilia archeologica di Tommaso Fazello, 2021 (ed. Kalòs).

Il libro di Maurici rivisita e rilegge l’opera del domenicano nativo di Sciacca, il De Rebus Siculis Decades Duae, quale prima opera di topografia storica e di archeologia della Sicilia antica, innovativa nel metodo della ricerca sul campo e il confronto con le fonti. L’autore rende piacevole e attuale la lettura della prima decade dell’opera, presentandola come un inedito viaggio tra le città della Sicilia antica e medievale, qui identificate per la prima volta, come nel caso di Selinunte.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala e la Libreria Mondadori e si inserisce tra le iniziative di “Marsala città che legge” con il patrocinio del Comune di Marsala.

Dopo un’introduzione del direttore del Parco, Felice Crescente, dialogheranno con l’autore le archeologhe Maria Grazia Griffo e Rossella Giglio.

I lavori saranno coordinati dalla prof.ssa Violetta Isaia, presidente dell’Associazione Amici del Parco.

Parteciperanno attivamente alcuni studenti del Liceo Classico XXIII di Marsala coordinati dal prof. Todaro.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.