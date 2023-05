Basket: Oggi, l'ultima in casa della Nuova Pallacanestro Marsala contro il Ragusa

20/05/2023 12:30:00

Nuovo impegno di campionato per la Nuova Pallacanestro Marsala. Oggi, sabato 20 maggio 2023, al PalaMedipower andrà in scena la 29° e penultima giornata del campionato di Serie C Silver Girone Sicilia. A chiudere la stagione casalinga degli azzurri, ci sarà l'impegno con il fanalino di coda Basket Club Ragusa, che in tutto il campionato ha perso 25 volte vincendo solo una partita, occupando così l'ultima piazza con due punti.

Per i lilibetani, ormai senza nulla da chiedere al torneo se non di finirlo dignitosamente, è arrivato il momento di interrompere la lunghissima striscia di sconfitte che ha marchiato negativamente questa primavera. Infortunati a parte, tutti presenti nel roster marsalese, in quanto la 2B Control Trapani ha terminato il proprio campionato di Serie A2. Palla a due, come sempre alle ore 18:00. All'andata, a Ragusa la NPM si impose largamente con il punteggio di 66 a 95.