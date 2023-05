Salvini dice che la prossima estate ci sarà la prima pietra del Ponte sullo Stretto

22/05/2023 21:15:00

Salvini è in Sicilia per la campagna elettorale e annuncia l'avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto. «Sarà un’opera che vogliamo vedere con l’avvio dei lavori, con il coinvolgimento delle Regioni Sicilia e Calabria e degli Enti locali delle aree interessate, che dovrebbero vedere la luce nella prossima estate – ha affermato -. Sarà a campata unica, la più grande del mondo e sarà parte di un sistema, perché da solo non serve a niente e nessuno. Sarà un acceleratore economico e culturale di tutte le opere annesse e connesse. E sarà un’opera green».

«In Sicilia sono in cantiere 28 miliardi di euro di lavori tra strade, autostrade e ferrovie. So che i siciliani aspettano questi interventi da tanto tempo. Domani sarò in Senato per l’approvazione definitiva del decreto sul ponte sullo Stretto, che è una parte dell’insieme. Il ponte da solo non risolve nessun problema ma va inserito nella velocizzazione della ferrovia Catania-Palermo-Messina e Salerno- Reggio Calabria e gli investimenti di Anas».

«Conto che al 1 luglio le imprese possano giovarsi del nuovo codice per gli appalti pubblici, che mi ha comportato qualche polemica e qualche attacco, ma che – ha detto ancora Salvini – sono convinto, potrà fare perdere meno tempo sia agli amministratori locali che alle imprese. Il risultato lo vedremo poi, ma noi abbiamo scommesso dando fiducia a sindaci e a imprese. Inoltre accorciando i tempi si rende la vita più difficile sia al corrotto che al corruttore, garantendo la massima trasparenza».