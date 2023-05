A Mazara il gemellaggio con gli studenti della Sardegna e della Toscana

30/05/2023 17:02:00

Dalla Toscana alla Sardegna sino alla Sicilia, la classe V°D dell'I.C. Calamandrei Firenze, con le docenti Marzà (siciliana) e Aresu (Sarda) hanno promosso lo scambio interculturale, dal virtuale al reale, tra le classi quinte dell'Isituto N° 4 Sa Rodia di Oristano, diretto da Giuseppina Loi, e l'Istituto Comprensivo Grassa di Mazara diretto da Mariella Misuraca.

La prima tappa del gemellaggio è stata in Sicilia a Mazara del Vallo, la seconda tappa è in programma ad Oristano e poi a Firenze. In concomitanza con il viaggio di istruzione a Mazara, gli allievi fiorentini hanno partecipato all'anniversario sulla strage di Capaci sfilando per le strade di Palermo con altri studenti di ogni ordine e grado.

I ragazzi sono stati accolti con entusiasmo e professionalità da tutti i docenti dell'Istituto comprensivo Grassa. Nei giorni 24 e 25 maggio sono stati ospitati nelle sedi principali dell'Istituto comprensivo Grassa, con attività laboratoriali sia in sede che presso il CNR di Mazara.

E sempre il 25, di mattina, tutti i bambini della scuola dell'infanzia e primaria del comprensorio Grassa hanno accolto i compagni di Firenze con canti e balli nel piazzale della scuola. La giornata si è conclusa con una visita guidata presso il centro storico, presso la Kasbah, il museo del Satiro Danzante e la cattedrale di San Salvatore assieme ai bambini, ai docenti e ai genitori delle classi quinte della scuola primaria Giovanni Paolo 2° di Mazara.

Nel pomeriggio, la classe quinta D si è recata presso le saline di Marsala, accompagnata dai docenti della scuola primaria di Mazara. Alle 17 i giovani studenti toscani sono ripartiti, assieme alle maestre, carichi di emozioni e di gioia per le nuove amicizie fatte.