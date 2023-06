Meteo. Allerta gialla in provincia di Trapani: piogge e schiarite

01/06/2023 08:25:00

Ancora instabilità in Sicilia e in provincia di Trapani. Anche per la giornata di oggi la protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo gialla per possibili piogge e temporali in tutta la regione. In provincia di Trapani, giornata instabile con sole e annuvolamenti che portano piogge. Ecco le previsioni.

Giovedì 1 Giugno: giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, min 18°C, max 21°C. Nel dettaglio: rovesci o temporali al mattino, pioggia intermittente e schiarite al pomeriggio, nuvolosità sparsa alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 16 e sarà di 21°C, la minima di 18°C alle ore 5, lo zero termico più basso si attesterà a 3040m alle ore 7 e la quota neve più bassa, 2770m, alle ore 12. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 3km/h, deboli da Nord-Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 3km/h, alla sera deboli provenienti da Nord con intensità di circa 3km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 5.1, corrispondente a 748W/mq.

Venerdì 2 Giugno: giornata caratterizzata da pioggia alternata a schiarite, temperatura minima 18°C, massima 22°C. Entrando nel dettaglio, avremo pioggia debole e schiarite al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 17 e sarà di 22°C, la minima di 18°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 3160m alle ore 4 e la quota neve più bassa, 3010m, alle ore 11. I venti saranno deboli da Nord al mattino con intensità di circa 4km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 7km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 5.7, corrispondente a 791W/mq.

Sabato 3 Giugno: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, minima 17°C, massima 23°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso o velato al mattino, bel tempo al pomeriggio, cielo poco nuvoloso alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 23°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 17°C. I venti saranno deboli da Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 7km/h, deboli da Nord-Est alla sera con intensità di circa 4km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.5, corrispondente a 1022W/mq.