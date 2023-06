Aquiloni, Archeobike e ingresso gratuito ai tesori storici. Gli eventi del weekend

03/06/2023 06:00:00

Nel cuore della provincia di Trapani, il fine settimana che segue i festeggiamenti per la Festa della Repubblica,

è all'insegna della cultura, del divertimento e della scoperta.

Sabato 3 e domenica 4 giugno, la regione si anima con una serie di eventi entusiasmanti che accontentano tutti i gusti. Regalatevi una carica di energia partecipando al vibrante Festival degli Aquiloni a San Vito Lo Capo, immergetevi nell'antica civiltà di Selinunte con l'entusiasmante Archeobike e scoprite le meraviglie culturali della provincia con la domenica al museo. Questo fine settimana vi porta in un viaggio indimenticabile tra spettacoli aerei, avventure ciclistiche e tesori storici.

SAN VITO LO CAPO - Da sabato 3 a domenica 11 giugno si svolgerà il 13° Festival internazionale degli aquiloni a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Durante il festival ci saranno esibizioni di volo libero ogni giorno dalle 10:00 alle 17:30, incluso uno spettacolo notturno il sabato 10 giugno alle 21:00. Ci saranno anche laboratori per i bambini, intrattenimento, eccellenze alimentari siciliane e spettacoli. Parteciperanno aquilonisti professionisti provenienti da tutta Italia e dall'estero, con diverse performance acrobatiche e creazioni di aquiloni. La radio locale Radio 102 trasmetterà in diretta dalla spiaggia durante l'intera durata dell'evento. Tra le novità di quest'anno ci saranno gli show degli artisti di strada nel centro della cittadina, e la Fiera del vento, un villaggio espositivo che ospiterà specialità alimentari siciliane e creazioni artigianali. Saranno presenti anche spettacoli di danza, musica folk, stand-up comedy, clown, magia e trampolieri. Saranno organizzate escursioni alla scoperta della natura, tra cui una visita a Monte Cofano e alla Riserva delle Zingaro. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il programma completo sul sito www.festivalaquiloni.net.

TRAPANI E PROVINCIA - Torna anche per la prima domenica di giugno, l’iniziativa "Domenica al Museo", con l'ingresso gratuito ai parchi archeologici, musei e luoghi culturali della Sicilia. Il 4 giugno, i principali siti regionali saranno accessibili senza biglietto, grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura e dell'assessorato regionale dei Beni culturali. Domenica 4 giugno, in provincia di Trapani, si potranno visitare gratuitamente i seguenti luoghi culturali: il Parco archeologico di Segesta, il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, il Parco archeologico "Lilibeo-Marsala", l'Area archeologica di Capo Boeo, il Museo del Satiro a Mazara del Vallo, il Castello Grifeo a Partanna e l'ex Stabilimento Florio a Favignana. Per ulteriori dettagli, consigliamo di contattare direttamente il luogo di interesse per informazioni su prenotazioni, turni e orari di apertura.



VITA - La festa della Madonna di Tagliavia di Vita si terrà sabato 3 giugno a partire dalle 11:00. Durante il corteo, i ceti dei "Cavallari", dei "Viticoltori", dei "Burgisi" e dei "Massari" sfileranno per le strade del paese, lanciando nocciole, arachidi, caramelle, confetti, bottigliette di vino, sacchetti di olive e il pane votivo chiamato "Cucciddato". Questa manifestazione combina devozione e folclore, rappresentando l'identità religiosa e culturale del paese. La giornata inizia con la celebrazione eucaristica alle 11:00, seguita dalla sfilata di cavalcature e carri addobbati alle 15:30. La processione si terrà alle 21:30 e la giornata si concluderà con uno spettacolo piro-musicale a Piazza Luigi Pirandello a mezzanotte.

SELINUNTE - Sabato 3 giugno a Selinunte si terrà l'evento "Archeobike", un percorso in bicicletta nel parco archeologico. I partecipanti potranno pedalare tra le colonne, ammirare i templi e ascoltare spiegazioni tramite audio guide. Saranno disponibili solo dieci biciclette. Inoltre, venerdì 2 giugno e domenica 4 giugno l'ingresso al parco sarà gratuito.

Durante la giornata in bicicletta, si visiterà la collina orientale con i templi E, F e G, oltre alle riproduzioni dei macchinari greci della mostra "Ars Aedificandi". Si proseguirà verso il Baglio Florio e l'Acropoli, attraversando l'alveo del fiume Cottone. Dopo una breve salita, si potrà ammirare la vista sul mare e la spiaggia di Selinunte. Successivamente, a piedi lungo la cinta muraria, si raggiungerà porta Nord, l'accesso principale alla città, per visitare l'area archeologica dell'abitato punico e i templi C, D, A, O. Il costo del biglietto, che include il noleggio delle biciclette e delle audio guide, è di 24 euro. In alternativa, sarà possibile partecipare alla passeggiata tra i templi e Selinunte Highlights, che prevede la visita alla collina orientale, al Baglio Florio e all'Acropoli tramite navette ecologiche. Il costo del biglietto per la passeggiata è di 10 euro, mentre per l'itinerario più approfondito "Selinunte Highlights" il costo è di 15 euro.

Per ulteriori informazioni sugli orari e l'acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito web www.coopculture.it.



MARSALA - Sabato 3 giugno, alle ore 18.00 presso il Resort Santa Maria, sarà proiettato il documentario "Antica Trasversale Sicula. Il cammino della dea madre". L'evento si terrà sabato 3 giugno 2023 a partire dalle 18:00 e coinvolgerà diverse realtà e personalità legate al progetto, inclusi le Pro Loco. L'evento rappresenta un'occasione per promuovere e divulgare il cammino della Trasversale Sicula, sostenendo il turismo sostenibile. La serata prevede una presentazione del docufilm e una conversazione sul tema del turismo sostenibile, seguita dalla proiezione del documentario. L'ingresso è gratuito e l'evento è promosso dall'AST di Marsala e dall'associazione Trasversale Sicula, in collaborazione con altri enti e sponsor, tra cui la cantina Alagna Vini di Marsala.

SEGESTA - Il programma di domenica 4 giugno a Segesta prevede l'ingresso gratuito al Parco archeologico. Sarà possibile partecipare a "Segesta Experience", una visita approfondita al Parco archeologico alle 10:30, che include la visita al tempio dorico, al teatro e all'Agorà. La visita sarà raggiungibile tramite le navette del Parco e il costo del biglietto sarà di 15 euro. La visita sarà disponibile anche nei giorni 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 30 giugno. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.coopculture.it.