Tennis Tavolo: La Germaine Lecocq affronterà i più forti nella Finale di Coppa Italia

03/06/2023 17:00:00

Ci siamo. E’ il momento della Finale Nazionale della Coppa Italia Regionale di Tennis Tavolo. Sarà l’ultimo appuntamento stagionale di Coppa per La Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala dopo aver vinto, prima a Trapani a dicembre, il quadrangolare di qualificazione, e successivamente a gennaio la Finalissima Regionale ad Enna, battendo il TT Boncoraglio, il TT Trapani, il Circolo Etneo ed il TT Eugenio Costa, conquistandone l’ambito Trofeo.

La società lilibetana della Presidente Sorrentino, così, rappresenterà la Sicilia nel massimo e prestigioso torneo per Regioni che la Federazione ha organizzato, a partire da domenica, sulla costa adriatica a Rimini grazie ad una formula che si svolgerà con quattro gironi iniziali da quattro squadre e prosecuzione ad eliminazione diretta a cui accederanno, al Tabellone A, le squadre classificate al primo e al secondo posto dei gironi iniziali. Le squadre classificate al terzo e quarto posto accederanno al Tabellone B.

Il Team, che si trova già in terra Romagnola, seguito dal tecnico Alessandro Amato e dal dirigente Francesco Gandolfo, scenderà in campo con Angelo Gerardi, Antonino Gandolfo, Claudio Amato, Francesco Fosa e Touatoui Staouti ed affronterà, tre match nella prima fase che condurrà loro, qualsiasi risultato giunga, a riscrivere la propria storia in questo appassionante e fantastico sport.