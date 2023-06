Salemi, online il questionario 'Sogni e priorità per i fondi europei

08/06/2023 22:00:00

Conoscere le necessità e le aspettative di cittadini rispetto all'uso dei fondi europei, sviluppando anche una buona strategia territoriale. Questo l'obiettivo del questionario Siru (Sistema intercomunale di rango urbano) 'Sogni e priorità: la visione dei cittadini per le risorse delle politiche territoriali 2021-2027', che vede protagonista Salemi insieme con altri 22 comuni delle province di Trapani, Palermo e Agrigento. Attraverso il questionario, il cui link di accesso è stato pubblicato sul sito del Comune, si punta al coinvolgimento di cittadini, imprese e associazioni della SIcilia occidentale nei processi decisionali che riguardano i fondi europei. Il questionario, che sarà attivo fino a mercoledì 10 giugno, punta a conoscere le opinioni su temi cruciali come l'ambiente, l'occupazione, l'istruzione, le infrastrutture, la cultura e la sanità. I risultati saranno presi in considerazione per le azioni e gli investimenti futuri da inserire nella Strategia territoriale dell'area Sicilia occidentale.

"Una iniziativa importante perché consente alle comunità di essere parte dei processi decisionali riguardanti gli importanti fondi europei - dicono il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l'assessore Vito Scalisi, che ha seguito l'iter -. Spesso l'Europa è vista come un'entità lontana, ma così' non è e lo dimostrano strumenti come il questionario Siru 'Sogni e priorità'. Per questo motivo - concludono - invitiamo i cittadini a esprimere le proprie preferenze e aspettative".