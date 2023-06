Trapani, è mistero sul bambino arrivato in ospedale privo di sensi

09/06/2023 08:08:00

Ieri abbiamo raccontato su Tp24 dell'aiuto dato, da una pattuglia di Carabinieri, ad una famiglia di Trapani che voleva raggiungere con l'auto il pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, perchè il figlioletto stava male. Era, in pratica, privo di sensi. I carabinieri, vedendo l'auto bloccata nel traffico, sono intervenuti, creando un varco nel traffico, scortando la famiglia fino al pronto soccorso, e preavvisando anche i medici del loro arrivo.

Ma rimane un mistero. Cosa aveva esattamente il bambino? E' quello che si sta cercando di capire in queste ore. E la realtà che sta emergendo non è per nulla confortante.

I medici, dopo una prima analisi sul malore del bambino, hanno deciso di trasferire il piccolo all'ospedale Civico di Palermo. Ed è stata aperta un'indagine, perchè, secondo fonti di Tp24, il bambino aveva i sintomi di un'overdose da stupefacenti, ed in particolare da cocaina.

Purtroppo, sono tanti, ormai, in Sicilia, e non solo, i bimbi che arrivano al pronto soccorso con i segni tipici dell'overdose. Solo a Palermo, nel 2022, sono stati ricoverati ben 16 bambini. La disattenzione dei genitori assuntori di droghe può comportare danni gravissimi per i più piccoli. Gli esami dei medici hanno rilevato che nella maggior parte dei casi di ricovero i piccoli avevano assunto cocaina o hashish, magari trovata sul tavolo o per terra.