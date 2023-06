Calcio: Riccardo Abbenante è il nuovo allenatore del Mazara Calcio

10/06/2023 16:12:00

Ne avevamo parlato su tp24.it qualche giorno fa, adesso le due parti mettono nero su bianco i propositi della vigilia confermando le voci che davano Riccardo Abbenante sulla panchina del Mazara Calcio in Eccellenza.

Classe ‘74, ex centrocampista, la sua carriera da calciatore comincia nelle giovanili dell’Avellino dove arriva fino alla Primavera. Poi il passaggio al Palermo Primavera e le esperienze in C2 con le maglie di Formia e Castrovillari e in D con quelle di Città di Castello e Nardò. Successivamente due avventure all’estero, in Scozia con l’Airdrionians e in Belgio con l’Union Royale Namur. Tornato in Italia, in Serie D veste ancora le maglie di Terracina, Manduria, Marsala, Cosenza e Alcamo.

La sua esperienza di allenatore comincia da Marsala dove dal 2013 al 2016 ricopre i ruoli di responsabile del settore giovanile e allenatore delle categorie Allievi e Juniores. Dal 2016 al 2018 va in Portogallo al Quarteirense (squadra di quarta divisione) dove è dapprima responsabile dell’Under 21 e poi allenatore della prima squadra. Torna in Italia nel 2018/19 al Gela Calcio, dove ricopre il ruolo di vice allenatore di Karel Zeman, in Serie D. L’anno successivo è alla Cavese, in Lega Pro, da vice allenatore di Francesco Moriero. Nel 2020/21 è al Lavello, in Serie D, da vice di Karel Zeman, l’anno successivo invece segue mister Giacomo Modica al Casale, sempre in D. Nella stagione appena conclusa è stato ancora vice allenatore di Karel Zeman sempre al Lavello, in Serie D.

Quest’anno la voglia di riavvicinarsi a casa e partire come primo allenatore in una piazza importante come Mazara sono alla base della sua scelta di sposare il progetto gialloblù.