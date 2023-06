Rifiuti a Marsala, nelle foto di un turista

10/06/2023 12:39:00

Un turista in soggiorno a Marsala ha inviato questa mattina, 10 Giugno, alla nostra redazione, le foto di alcuni scorci del centro storico indecorosi. Ci sono da un lato bicchieri e bottiglie abbandonati in Piazza Purgatorio, un sacco di immondizia dall'altro lato, e poi ancora rifiuti in Via Garraffa.

Non certo un bel biglietto da visita per chi viene in città. Le immagini testimoniano l'inciviltà di tante persone, anche giovani, e le solite inefficenze dell'ufficio preposto al decoro urbano.

A proposito, l'allarme per lo stop della raccolta dell'indifferenziato è cessato. Quindi la raccolta dei rifiuti è ripresa normalmente (tranne per chi lai lascia per strada ...).