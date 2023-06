Il nuovo progetto fotografico di Francesco Bellina: "pray for seamen"

11/06/2023 06:00:00

In arrivo l'ultimo lavoro fotografico del fotoreporter trapanese Francesco Bellina. Si chiama “Pray for Seamen”, ed è un progetto realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell'ambito del programma Italian Council (2021), e consiste in una serie di fotografie contenute in un libro con i testi esplicativi del giornalista e scrittore Stefano Liberti e la curatela di Izabela Anna Moren della Fondazione Studio Rizoma. Dal lavoro di Bellina, emergono le molte similitudini tra i pescatori africani del Ghana e della Tunisia, con quelli Italiani e in particolare quelli trapanesi.

Francesco Bellina, nonostante la sua giovane età vanta già molteplici lavori di successo e collaborazioni internazionali importanti, e in questo ultimo lavoro, narra anche un po' sé stesso e la sua “trapanesità”. Suo cugino è un pescatore, e il confronto con lui e con gli altri suoi concittadini, ha reso il suo lavoro fotografico ancora più emozionante e vero.

Gli altri luoghi interessati dal lavoro d'indagine e di confronto con i pescatori locali, sono stati Accra (Ghana) e le isole Kerkennah (Tunisia).

Diversi i punti d'incontro tra le culture africane e quelle siciliane riguardo alla pesca, ma anche tante problematiche, come quelle relative alla globalizzazione, alla pesca di frodo e al cambiamento climatico, che lo stesso Bellina ci racconta nella video intervista che abbiamo realizzato ( vedi in fondo all'articolo) qualche giorno fa.

Il progetto verrà presentato in una mostra all'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo, venerdì 16 giugno alle ore 18:00.