Trapani, Elisa Cordova riconfermata direttrice del Conservatorio “Antonio Scontrino”

12/06/2023 20:35:00

I docenti del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani hanno riconfermato a larghissima maggioranza, nel corso delle elezioni che si sono tenute tra il 6 e il 7 giugno, l’attuale direttrice Elisa Cordova. La professoressa Cordova, titolare della cattedra di Musicologia sistematica, è direttrice dello “Scontrino” dal 2020 e proseguirà con il secondo mandato per il triennio 2023-2026.

Trapanese, laureata in Filosofia e diplomata in pianoforte, Elisa Cordova ha rivolto il suo campo di interesse professionale a i compositori siciliani ed è stata a lungo critico musicale del quotidiano “La Sicilia”. Come coordinatrice dell’Ufficio Erasmus dell’Istituto, è stata project manager di diversi progetti internazionali realizzati con capofila il Conservatorio di Trapani, anche fuori dall’Europa.

«Sono molto felice e orgogliosa – ha dichiarato la prof.ssa Cordova – di dirigere di questo prestigioso Istituto e ringrazio i colleghi per la stima e la rinnovata fiducia. Questo primo mandato è stato molto appassionante ma anche particolarmente impegnativo: infatti, nonostante le criticità legate al covid-19, sono riuscita a cogliere obiettivi importanti, mettendo sempre al centro gli studenti e le loro esigenze.

Ho ampliato l’offerta didattica, attivando 12 nuovi corsi e implementando i corsi di base per i più piccoli. Ho realizzato più di 150 eventi (concerti, saggi, masterclass, seminari, convegni), e dato rilievo all’orientamento, raggiungendo oltre 1000 allievi

di istituzioni scolastiche del territorio. Altri progetti sono in itinere.

Credo fermamente che non si possa governare da soli e che quindi la collaborazione in sinergia sia determinante per far continuare a crescere e a migliorare la nostra istituzione. Mi impegnerò costantemente affinché il Conservatorio Scontrino possa continuare ad essere parte importante e fiore all’occhiello della nostra Città».