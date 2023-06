Il weekend sportivo: Il Trapani a caccia della serie C, Il trapanese Candela agli Europei di Nuoto

12/06/2023 06:00:00

• Calcio: Il Trapani, dopo gli ingaggi del nuovo Direttore Generale Claudio Anellucci e la riconferma di Mister Alfio Torrisi, annuncia l'arrivo del nuovo Direttore Sportivo nella persona di Andrea Mussi, ex calciatore tra le altre di Fiorentina, Empoli e Pescara, ed ex dirigente di Pavia, Pro Vercelli e Carpi. "Ho scelto Trapani, dichiara Mussi, perché ritengo che le ambizioni di una società siano importanti e ho accettato la chiamata del presidente Antonini con piacere pur rifiutando altre proposte di altre piazze di categorie superiori". Pragmatico e diretto invece il Presidente Antonini che dichiara di aver scelto Mussi proprio in prospettiva della serie C: "Ritengo Andrea l’uomo giusto in questo momento per il nostro progetto. Ha una grande conoscenza della categoria in cui speriamo di giocare".

Per il Campionato di Eccellenza, la società Mazara Calcio comunica di aver sottoscritto l'accordo, già anticipato alcuni giorni fa dalla nostra testata, per le prestazioni tecniche di Mister Riccardo Abbenante. L'allenatore comincia la sua esperienza da Marsala dove dal 2013 al 2016 ricopre i ruoli di responsabile del settore giovanile e allenatore delle categorie Allievi e Juniores. Dal 2016 al 2018 va in Portogallo al Quarteirense responsabile prima dell’Under 21 e poi della prima squadra in quarta serie. Torna in Italia nel 2018/19 al Gela Calcio, dove ricopre il ruolo di vice allenatore di Karel Zeman, in Serie D. L’anno successivo è alla Cavese, in Lega Pro, da vice allenatore di Francesco Moriero. Nel 2020/21 è al Lavello, in Serie D, da vice di Karel Zeman, l’anno successivo invece segue mister Giacomo Modica al Casale, sempre in D. Nella stagione appena conclusa è stato ancora vice allenatore di Karel Zeman sempre al Lavello, in Serie D.

• Tennis Tavolo: Conquista il decimo posto in classifica la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala nella Finale di Coppa Italia per Regioni tenutasi a Rimini. Una strepitosa prova per i pongisti lilibetani capitanati da Alessandro Amato, protagonista di tutta la stagione di serie B, ed accompagnati dal Dirigente Francesco Gandolfo. Una prima fase a gironi dove i marsalesi si sono trovati opposti ai Trentini del Gs Bolghera, ai romani del Futura 94 Ciampino ed ai modenesi dell'Asd TT Villa d'Oro. Al termine del girone si conteranno una vittoria e due sconfitte, di cui una, contro il Villa d'Oro di misura per 3-2 che spedisce i modenesi al tabellone A dal 1° all'8° posto ed i marsalesi al tabellone B dal 9° al 16° posto. Stavolta ad eliminazione diretta, la Germaine Lecocq batterà ai quarti i baresi dell'Enni Cristofaro ed in semifinale i veneziani del San Giovanni di Cinto Caomaggiore approdando alla finale 9°/10° posto che però sarà ad appannaggio dei torinesi del Carmagnola con un perentorio 3-0. Per la cronaca, la finale per il primo ed il secondo posto se la giocherà proprio quel Villa d'Oro che per un punto mandò i pongisti marsalesi al tabellone B. Ma nessun rimpianto per la compagine della Presidente Sorrentino, c'è la consapevolezza di essersi giocata il tutto per tutto contro l'Italia intera, senza alcuna remora reverenziale ed anzi conquistando tanti complimenti in uno sport che sicuramente, in un futuro non troppo lontano darà altre belle soddisfazioni alla Città di Marsala.

• Nuoto: C’è anche il trapanese Andrea Battista Candela tesserato con il Circolo Canottieri Tevere Remo di Roma nella lista dei convocati Azzurri per i campionati Europei Juniores di nuoto che si terranno dal 4 al 9 luglio a Belgrado, in Serbia. Il trapanese, che ha scelto di lasciare la Sicilia per continuare ad allenarsi, ai Criteria 2022, quando era tesserato con l’Aquarius, ha vinto i 50 stile libero in 22"25, migliorando il record siciliano e sfiorando il record italiano, sempre di categoria, per un solo decimo. L’atleta all’epoca in forze all’Aquarius Nuoto di Trapani, allenato da Marcello Candela, si è aggiudicato anche il secondo titolo italiano nei 50mt farfalla con 23”83, realizzando un nuovo record italiano Juniores oltre ad aver realizzato anche il record regionale. Ad aprile nei Campionati Italiani di Nuoto di categoria (Criteria) Nazionali di Riccione 2023, il diciasettenne ha vinto 50 e 100 stile, oltre che 50 e 100 delfino portando a 18 le medaglie totali conquistate dal Circolo Tevere Remo in questa competizione.

• Scherma: La Schermistica Mazarese, torna dai Campionati Italiani a Squadre di Piacenza con il Titolo di Campioni D’Italia di Serie B1 e relativa promozione in Serie A della Squadra di Sciabola Femminile. Il quartetto mazarese, composto da Diletta Andaloro, Sara Arena e Simona Nicastro, ha chiuso la fase a gironi senza sconfitte e piazzandosi come testa di serie nel tabellone ad eliminazione diretta. Nella cui fase, ha poi superato nei quarti di finale la squadra Veronese della Fondazione Bentegodi con il punteggio di 45/16 accedendo alle final four dove c’erano in paio i tre posti per la massima serie. In semifinale, vittoria contro la squadra della Scherma Trani con il punteggio di 45/22 ed in finale, un ottima prestazione contro la Virtus Scherma Roma Lame Tricolori superata con il punteggio di 45/33, proclama definitivamente le atlete mazaresi Campionesse D’Italia di Serie B1 e promozione in Serie A. Sorprendente anche la prestazione della Sciabola Maschile impegnata nella prestigiosa quanto difficile Serie A2. In pedana i giovani Samuele Coronetta, Diego Giuseppe Leone, Giuseppe Marciante e Natale Tranchida. Terminata la fase ai gironi con 1 vittoria ed una sconfitta, il primo assalto di eliminazione diretta contro la squadra veronese dell’Officina della Scherma vedeva sconfitta la compagine mazarese con il punteggio di 45/35. I giovani mazaresi hanno dovuto, così, affrontare il match salvezza per mantenere la categoria contro la Società Scherma Prato. Assalto terminato con la vittoria dei mazaresi con il punteggio di 45/29.

