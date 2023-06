Mazara, al via il rifacimento del lungomare Fata Morgana e di via Bessarione

13/06/2023 11:00:00

Al via gli interventi di scarificazione e rifacimento del tappetino stradale del lungomare Fata Morgana di Mazara (tratto dall'incrocio con via Mario Fani all'incrocio con via del Mare). I lavori sono iniziati sabato mattina con la scarificazione dell'asfalto e termineranno nel giro di una settimana rendendo finalmente scorrevole e sicura la percorrenza della strada principale della frazione balneare di Tonnarella.

La strada e a tutta la zona Trasmazaro, negli ultimi anni è stata messa a dura a prova dai necessari lavori di realizzazione del nuovo sistema di raccolta e collettamento delle acque nere con oltre 60 km di rete fognaria realizzati. Lavori che dovrebbero concludersi tra qualche mese e che sono stati commissionati dalla Sogesid, società in house del Ministero dell'Ambiente, a supporto del Commissario Nazionale per la Depurazione.

La Consortile Fluens srl (società costituita dal raggruppamento temporaneo d'imprese Eurovega Costruzioni, Celi Energia e Cedit srl) ha acconsentito ad ampliare a tutta la strada il rifacimento del tappetino stradale, prima previsto solo per alcuni tratti.

Rifacimento stradale via Bessarione. Lavori in corso, a cura del Comune, anche nel primo tratto di via Bessarione, dall'incrocio con via San Pietro fino all'incrocio con via Mario Fani. Si ricorda che nel secondo tratto di via Bessarione, dall'incrocio con via Mario Fani all'incrocio con via del Mare gli interventi sono sono già stati realizzati lo scorso anno. I lavori sono stati affidati con procedura negoziata sulla piattaforma Mepa all'impresa L.E.S. (Lavori Stradali Edili) di Marsala per un importo netto contrattuale di 366mila euro.

Oltre al rifacimento del manto stradale del primo tratto di via Bessarione, l'impresa dovrà realizzare nei prossimi mesi anche il rifacimento del manto stradale di via degli Sportivi e via Volturno. Il primo e più urgente intervento riguarda però la via Bessarione con lavori in corso che dovrebbero essere ultimati entro una decina di giorni.

Pulizia spiaggia. Sono stati affidati alla società Pulitalia Società Cooperativa di Castelvetrano ed avviati i lavori di pulizia straordinaria, ordinaria ed allestimento con attrezzature delle spiagge libere comunali. In corso gli interventi secondo il cronoprogramma stabilito che oltre all'accumulo della posidonia ed al suo temporaneo stoccaggio nell'area sotto la sopraelevata, prevede gli interventi di rimozione rifiuti, l'utilizzo della puliscispiaggia e, una volta terminate le operazioni straordinarie, la manutenzione ordinaria della pulizia, la collocazione di 15 isole ecologiche, di 5 gruppi di isole/docce solari, passerelle per disabili ed area attrezzata per cani. L'impresa ha praticato un ribasso del 25% sull'importo a base d'asta di circa 86mila euro.