Istituzioni

» Dai Comuni
27/08/2025 02:00:00

Contributo di 5mila euro a chi si trasferisce a Montevago. Domande entro il 14 settembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756203384-0-contributo-di-5mila-euro-a-chi-si-trasferisce-a-montevago-domande-entro-il-14-settembre.jpg

Monte­vago punta a rivitalizzare il proprio borgo con un incentivo economico: il Comune ha infatti prorogato al 14 settembre i termini per partecipare al bando che assegna un contributo fino a 5mila euro a chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel paese belicino.

 

A darne notizia è stata il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, che ha ricordato come l’iniziativa rientri nel Fondo di sostegno ai comuni marginali, destinato a favorire il ripopolamento delle aree interne e contrastare lo spopolamento.

 

Il bando è rivolto ai nuclei familiari che decidono di trasferire (o abbiano già trasferito, tra il 2023 e il 2025) la propria residenza anagrafica e la dimora abituale da un altro comune a Montevago. Il contributo, fino a un massimo di 5mila euro per beneficiario, è concesso come concorso alle spese di acquisto e ristrutturazione di un immobile da adibire ad abitazione principale.

 

Tra i requisiti previsti, l’obbligo di mantenere la residenza a Montevago per almeno cinque anni: in caso contrario si perde il diritto al contributo e si è tenuti a restituire le somme percepite. Il modulo di domanda e tutte le informazioni sul bando sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Montevago.