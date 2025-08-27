Un sito essenziale per raccontare i salumi artigianali siciliani Impiccichè dal 1953

27/08/2025 11:07:00

Un sito essenziale, pulito, senza orpelli. Proprio come la filosofia di Impiccichè Salumi, salumificio artigianale attivo dal 1953 a Marsala. La piattaforma – realizzata dall’agenzia Bussolaweb – è visitabile all’indirizzo www.impiccichesalumi.it e raccoglie settant’anni di lavoro artigianale, attenzione alla qualità e rispetto per il tempo. La storia dell’azienda è quella di una famiglia che ha scelto di restare fedele a un mestiere, portandolo avanti con coerenza. Dal laboratorio non escono prodotti standardizzati, ma salumi lavorati a mano, in piccoli lotti, con materie prime selezionate e stagionature naturali. Un approccio che rifugge la fretta e il compromesso, e che si riflette anche nella scelta di restare fuori dalla grande distribuzione.

Al centro del sito e della produzione c’è un ingrediente preciso: il Suino Nero dei Nebrodi. Una razza siciliana, allevata allo stato brado nei boschi tra Messina e Palermo. La carne che se ne ricava è intensa, con una marezzatura sottile e naturale. Nei salumi firmati Impicciché si riconosce subito: è presente nei salami al Nero d’Avola, al pistacchio, al pomodoro secco, nel Maissala e in tutta la linea “Gourmet”. La gamma include anche salsicce dolci e piccanti al finocchietto, tagli scelti di lardello di suino e specialità pensate per ristoratori, gastronomie e botteghe di qualità. Prodotti concreti, che parlano attraverso la consistenza e il sapore, senza bisogno di frasi promozionali.

Il sito accompagna il visitatore in un racconto misurato, che parte dalle origini dell’azienda e arriva alle scelte attuali. Immagini nitide, testi essenziali, e la sostanza dei prodotti. Una scelta stilistica coerente con l’identità di un marchio che da oltre settant’anni lavora senza cercare scorciatoie. Un punto di accesso digitale a un’azienda che ha sempre dato più importanza alla qualità che alla visibilità. Un riferimento per chi crede ancora in una salumeria artigianale, radicata nel territorio e capace di restituirne il carattere.

Per informazioni o forniture, Impiccichè Salumi si trova a Marsala, in contrada San Silvestro 452E, ed è contattabile al numero 0923 759390 o attraverso il sito internet.

