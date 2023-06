Torna la pioggia. Domani allerta gialla in provincia di Trapani

13/06/2023 17:03:00

Torna la pioggia in Sicilia e in provincia di Trapani. Per la giornata di domani la protezione civile regionale ha disposto l'allerta meteo gialla per la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco.

Si tratta dell'ennesima perturbazione dell'ultimo mese e mezzo che molti già prefiguravano come preludio d'estate. Invece anche domani e giovedì maltempo. Nelle prossime 48 ore infatti dovremo ancora fare i conti con il passaggio di un vortice sul Mediterraneo che coinvolgerà la Sicilia con una fase instabile, caratterizzata da un peggioramento mercoledì, quando piogge e rovesci si concentreranno soprattutto sulle zone settentrionali della nostra regione. Giovedì l'instabilità legata al vortice interesserà gran parte dell'isola, ma piogge e temporali interesseranno soprattutto i settori orientali, tra Messinese e Catanese. Finita questa fase, dovrebbero tornare a salire le temperature con giornate prettamente estive. Ecco le previsioni in provincia di Trapani.

Mercoledì 14 Giugno: giornata caratterizzata da pioggia diffusa o rovesci, minima 20°C, massima 22°C. In particolare avremo precipitazioni piovose diffuse al mattino e al pomeriggio, pioggia intermittente e schiarite alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 22°C, la minima di 20°C alle ore 23, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 3410m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 3050m alle ore 20. I venti saranno moderati da Sud-Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 15km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 13km/h, moderati da Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 13km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 20 e sarà di 4730m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 0.5, corrispondente a 235W/mq.

Giovedì 15 Giugno: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, minima 19°C, massima 24°C. Nel dettaglio: poche nubi al mattino, nubi sparse al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 24°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 19°C. I venti saranno moderati da Ovest al mattino con intensità di circa 13km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 24km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.3, corrispondente a 1014W/mq.