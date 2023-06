Trapani. Sugli impianti sportivi, MPA: "Barbara attacca la sua amministrazione"

13/06/2023 11:50:00

Scontro, a Trapani, tra l'Amministrazione Tranchida e il coordinamento comunale Mpa sugli impianti sportivi. “Il neo assessore Lele Barbara – si legge in un nota del Movimento per l'autonomia – ha certificato quelli che noi sosteniamo da tempo: una Amministrazione incapace di governare alla mercè dei dirigenti comunali, assolutamente priva di indirizzo politico per sottoporre a controllo le attività interne ma soprattutto una Amministrazione che in cinque anni non ha fatto assolutamente nulla per la città e per i suoi abitanti. Anzi, per meglio dire una cosa l’ha fatta meglio delle altre, mettere profondamente le mani nelle tasche dei cittadini”.

L'assessore Barbara aveva denunciato “negligenze” degli uffici comunali in relazione al mancato utilizzo, per mancanza di firme, di impianti già ristrutturati e non collaudati

Per l'Mpa, però, appare paradossale che “Barbara attacchi la sua stessa Amministrazione che governa da 5 anni, mettendo alla berlina il suo predecessore Abbruscato e certificando il fallimento del suo sindaco”. L'Mpa chiederà “di concerto con tutti i consiglieri di opposizione, ma in particolare attraverso i nostri consiglieri di fare immediata chiarezza nelle sedi istituzionali e di individuare le responsabilità sia politiche che amministrative”.