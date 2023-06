Trapani, cadono calcinacci alla "Nunzio Nasi"

14/06/2023 14:20:00

Transennata, a Trapani, la scuola Nunzio Nasi di via Zuccalà. Il provvedimento è stato adottato in seguito al crollo di calcinacci che ha interessato la parte del plesso prospiciente la via Canale Scalabrino. Le transenne sono state collocata a tutela della pubblica incolumità dopo l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere le parti rimaste pericolanti.

Quanto accaduto, però, pone l'accento sulle condizioni in cui versano gli istituti scolastici e sulla loro sicurezza.

A quanto pare, l’istituto Nunzio Nasi presenterebbe lesioni strutturali sia alle pareti che ai bordi dei cornicioni. Da qui, pertanto, l'invito dei genitori degli alunni a “procedere ad una verifica per valutare la messa in sicurezza e la pianificazione di interventi di ripristino, necessari a garantire e tutelare l’incolumità non solo degli studenti ma di tutti”