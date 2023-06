È morto Pierrot

14/06/2023 06:00:00

È necessario morire per avere riconosciuti i meriti che hai avuto in vita. La morte purifica dalle colpe, dalle debolezze umane... bisogna aspettare la morte per meritarsi la compassione di quanti non ti hanno perdonato, quando eri ancora vivo, di essere stato fragile, malato, invalido...

Pierrot è morto. Il mimo innamorato della luna è uscito di scena in silenzio, i mimi non parlano, mostrano la maschera bianca, e quella lacrima sospesa in eterno sulla guancia.

Ultimo erede della Commedia dell'arte italiana: Francesco Nuti ha incarnato la commedia più triste mai messa in scena: la sua vita. A guardare lo scorrere della sua esistenza artistica verrebbe da pensare che persino i successi siano stati funzionali per poter precipitare meglio negli abissi. Un destino beffardo lo ha perseguitato, lo stesso che se la rideva nei momenti di gloria perché già lo aspettava nei luoghi oscuri che presto avrebbero inghiottito Francesco.

La virta è un grande teatro dove ognuno di noi è l'attore principale

Una delle tante affermazioni che ci ha lasciato e che ora si trovano tra le sue frasi famose. È stato un grande attore nel teatro della sua vita, ma non il regista, a dirigire la rappresentazione quel destino beffardo e sadico che ha ricoperto di inciampi e botole le tavole del palco, ma lui guardava solo la luna e non poteva vederli.

Ha raccontato storie semplici, storie di incontri e separazioni, perché voleva suscitare un certo tipo di emozioni, senza effetti speciali è riuscito ad entrare in risonanza con le anime belle come la sua. Gli sfigati, direbbe qualcuno, perché certe sensibilità sono una vera maledizione quando a vincere sono quegli altri.

La morte appiattisce ogni differenza sociale, ci ha insegnato Totò ne A livella, ma non ci rende tutti uguali, perché c'è una bella differenza tra che si è distinto nel bene e non nel male, quando muore un anticaimano lo stesso giorno in cui muore un caimano sarà quest'ultimo a essere celebrato, e quel destino beffardo lo sapeva bene, e ora se la ride alla grande.

Niente consigli per la lettura stavolta. Ascoltiamolo ancora una volta insieme

Katia Regina