Trapani, "perché il cimitero non apre tutti i pomeriggi?"

15/06/2023 04:00:00

Gli orari e le giornate di apertura pomeridiana ridotte al cimitero di Trapani, sono causa secondo una nostra lettrice di tanti disagi ai cittadini. E per questo motivo si chiede perché il sindaco e l'amministrazione non aprono il cimitero tutti i pomeriggi come prima.

"Da quasi tre anni e mezzo il cimitero di Trapani non effettua più l'apertura pomeridiana. Terminata la pandemia il sindaco Tranchida ha deciso di aprirlo tutti i giorni, ma solo di mattina fino le 13, mentre solo da qualche mese si effettua l'apertura pomeridiana, soltanto il lunedì e il giovedì fino le 17. Prima del Covid, invece, era sempre stato aperto dalle 8 alle 18", così scrive la lettrice di Tp24 Sonia.

"Molte persone per motivi di lavoro non possono andare a trovare i propri cari defunti di mattina. Ma se prima era comprensibile per la pandemia, adesso non si capisce perché Tranchida si ostina a tenere chiuso un luogo così importante per tante persone. Sono tanti i disagi e i danni economici provocati anche ai commercianti di fiori che hanno avuto un calo del 60 per cento. In una conversazione con Tranchida, lui stesso mi ha detto che il cimitero non è un supermercato e che dobbiamo attenerci agli orari stabiliti dall'amministrazione. In un'altra conversazione, invece, che non ci sono i fondi per poter pagare dipendenti e per questo non apre il cimitero tutti i pomeriggi".

