Domani c'è a Trapani un convegno degli amministratori di condominio

15/06/2023 16:18:00

Domani 16 Giugno 2023 dalle ore 15,00 presso la Sala Laurentina posta in Trapani in Via Generale Domenico Giglio 12 si terrà un Convegno aperto sia agli Amministratori di Condominio UNAI (Unione Nazionale Amministratori di Immobili) che a tutti i professionisti del settore che intendono partecipare all’evento.

Subito dopo il benvenuto dei Presidenti Provinciale e Regionale Rag. Giuseppe Abate e Geom. Antonello Pellitteri, relazioneranno:

- Dott. Mario Floreni (Laureato in Scienze Ambientali): Transizione energetica, dalla Decarbonizzazione, con le rinnovabili… per eccellenza quella solare con i fotovoltaici. Mini comunità energetica sui tetti Condominiali (Autoconsumo collettivo)

- Dott. Riccardo Pellegrino (Mediatore e formatore accreditato al Ministero della Giustizia e cultore Unipa): L’Amministrore di condominio dopo la riforma Cartabia

- Ing. Fabio Spatafora (Verificatore CENPI): La verifica biennale

- Avv. Antonino Corso (Avvocato patrocinante in Cassazione): L’assemblea in videoconferenza

- Dott. Francesca Di Cara (Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Trapani): Bonus fiscali 2023, Comunicazioni spese condominiali 2023 – remissione in bonis per le comunicazioni dell’esercizio delle opzioni

- Geom. Nicola Bosco: Bonus edilizi novità nel settore, Sicurezza sul lavoro un problema mai risolto

Due degli argomenti trattati saranno condivisi con il Corso di Aggiornamento Professionale di AOSTA, per l’occasione in contemporanea, con i saluti dell’Avv. Rosario Calabrese, Presidente Nazionale UNAI.

Moderatore e coordinatore dell’evento Stefano Romano (Segretario Provinciale UNAI)