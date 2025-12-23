Trapani, nuovo Cda della Fondazione Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa"

23/12/2025 19:32:00

Si è svolta ieri, presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani, l’assemblea straordinaria per l’elezione di quattro degli undici componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Trapani “Francesco La Grassa”.

Al termine delle votazioni, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto dagli architetti: Salvatore Caradonna, Francesca D’Amico, Bernardo Mauro Di Giorgio, Giovanna Etiopia, Massimiliano Fardella, Valeria Ingrao, Rino Passalacqua, Giuseppina Pizzo, Aldo Rodriguez, Angela Savalli e Antonio Sferlazzo.

Il presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani, Gianfranco Naso, a nome proprio e dell’intero Consiglio dell’OAPPC, ha espresso vive congratulazioni a tutti i componenti del nuovo Cda, manifestando entusiasmo per la prosecuzione di un lavoro condiviso e sinergico con la Fondazione.

Un impegno comune – sottolinea il presidente dell’Ordine Gianfranco Naso – finalizzato al raggiungimento degli scopi statutari, con particolare attenzione alla valorizzazione della figura dell’Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, e al ruolo centrale che queste professionalità rivestono nello sviluppo culturale e territoriale.



