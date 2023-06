"Ripristinare subito il collegamento marittimo Mazara - Pantelleria"

15/06/2023 13:15:00

“Bisogna al più presto ripristinare la tratta marittima Mazara del Vallo-Pantelleria necessaria per rinsaldare i legami storici fra il nostro territorio e l’Isola e salvaguardare e promuovere, oltre che un importante passaggio turistico, scambi economici fra operatori nei diversi comparti”.

A chiederlo all’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità è il Comitato Direttivo di CIFA Trapani a seguito della richiesta di alcune aziende aderenti alla stessa Confederazione. Negli ultimi due anni il servizio è stato garantito in via sperimentale dal Governo regionale da un gestore dei trasporti pubblici marittimi verso le isole minori, in attesa che si concretizzassero le procedure della gara quinquennale, avviata lo scorso anno, del quale però non si conosce l’esito.

“Il servizio di collegamento marittimo fra Mazara del Vallo e Pantelleria, a seguito anche della dotazione da parte della stessa Regione Siciliana di una banchina adeguata nella parte commerciale del porto e di una stazione marittima, andrebbe garantito tutto l’anno. Confidiamo pertanto - conclude il presidente di CIFA Trapani, dott. Gaspare Ingargiola- nell’azione dell’Assessore regionale on. Alessandro Aricò affinchè si possa, sinergicamente con le Istituzioni locali, pervenire al più presto ad una soluzione”.