I fatti del 16 Giugno 2023: la riforma della Giustizia, le ceneri di Berlusconi, il naufragio in Grecia

16/06/2023 06:59:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 16 Giugno 2023, in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla riforma della Giustizia. Il ministro Carlo Nordio l’ha dedicata a Silvio Berlusconi. L’Anm è sul piede di guerra, il guardasigilli ha risposto: «Le critiche dei magistrati non sono ammesse»

• Le ceneri del Cavaliere sono tornate ad Arcore. Marta Fascina è rimasta al Tempio crematorio per tutta la durata del rito

• Tajani dovrebbe prendere il posto di B. e traghettare Forza Italia fino al congresso. Il partito, orfano del leader, vuole mostrarsi unito

• Le alluvioni in Romagna hanno fatto danni per almeno 9 miliardi di euro. Di questi 1,8 servono subito, per rifare le strade e sistemare gli argini

• Elon Musk è venuto a Roma per incontrare Antonio Tajani e Giorgia Meloni. Hanno parlato di cybersicurezza, intelligenza artificiale ma anche di investimenti e di natalità. Tra un appuntamento e l’altro ha mangiato un piatto di spaghetti con le vongole e una sogliola in un ristorante del centro

• Naufragio in Grecia, si cercano i corpi di almeno 500 persone. Tra loro ci sarebbero 100 bambini

• La Russia non rinnoverà l’accordo sul grano. Lo conferma il ministro degli Esteri Lavrov

• Nei primi dieci giorni della controffensiva ucraina, Kiev avrebbe liberato dall’occupazione russa cento chilometri quadrati di terreno. Nei bombardamenti russi muoiono altri tre civili

• Partygate, Boris Johnson ha mentito deliberatamente. Lo dice il rapporto dell’inchiesta condotta dal Privileges Committee. L’ex premier, dimessosi venerdì dal ruolo di deputato, parla di «assassinio politico»

• La Bce alza i tassi di 25 punti base, Christine Lagarde fa sapere che li alzerà anche a luglio. A salire quindi saranno le rate del mutuo a tasso variabile: 20-30 euro al mese. Borse in rosso

• Papa Francesco ha scritto una lettera a Romano Prodi, per consolarlo della perdita della moglie

• Papa Francesco verrà dimesso oggi dal Gemelli di Roma, dove è ricoverato da oltre una settimana per l’operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi

• Dopo le polemiche degli ultimi mesi, Francesco ha rispedito padre Georg Gänswein nella Diocesi di Friburgo. Lo annuncia la Santa Sede con una scarna nota

• Incidente di Casalpalocco: Matteo Di Pietro, il ragazzo che era al volante della Lamborghini, è indagato per omicidio stradale per la morte del piccolo Manuel. È risultato positivo ai cannabinoidi. Mamma e figlia sono state dimesse

• Messina Denaro voleva uccidere la nonna della figlia. Lo dico i magistrati che hanno rigettato l’istanza di scarcerazione dell’amante del capomafia, la maestra Laura Bonafede

• Nuove accuse di violenza sessuale per l’attore Bill Cosby. Questa volta sono state 9 donne a denunciarlo per stupro. Lui nega tutto

Esterno notte di Marco Bellocchio, ha vinto il Nastro d’argento come miglior serie 2023

• Nations League, Spagna Italia è finita 2 a 1. Il gol di Immobile non basta

• Rudi García è il nuovo allenatore del Napoli. Lo ha annunciato ieri il presidente Aurelio De Laurentiis

• Urbano Cairo ha fatto causa a Rocco Commisso

• Sono morti Robert Gottlieb, editor dei più grandi scrittori americani, Glenda Jackson, attrice inglese due volte premio Oscar e Roger Searle Payne, il biologo statunitense che scoprì il canto delle balene

Titoli

Corriere della Sera: Giustizia, si cambia / Alta tensione Nordio magistrati

la Repubblica: La giustizia di Silvio

La Stampa: La strage dei 100 bambini

Il Sole 24 Ore: Ue, il fronte del rigore attacca sul Patto / Gentiloni punta sulla mediazione

Avvenire: Rissa sulla giustizia

Il Messaggero: Giustizia, riforma garantista / Il Colle alle toghe: «Sobrietà»

Il Giornale: Giustizia, ora si cambia / Il Cavaliere vince ancora

Qn: Ecatombe in mare: «Morti 600 migranti»

Il Fatto: È GIÀ RISORTO

Libero: Giustizia è rifatta

La Verità: Dopo aver sepolto il Cavaliere vogliono seppellire il governo

Il Mattino: È Garcia il nuovo allenatore

il Quotidiano del Sud: Il Pompidou italiano per l’elettorato di Berlusconi

il manifesto: Omissione di soccorso

Domani: Scontro totale tra Nordio e le toghe / Il governo imbavaglia stampa e pm