A Trapani un importante convegno su Sport ed Integrazione. Testimonial Osama ed Ala Zoghlami

16/06/2023 08:00:00

"Sport, Integrazione e Politiche Migratorie" è il titolo del convegno che si svolgerà stamattina, venerdì 16 giugno alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Trapani. L'evento, organizzato dal Panathlon International - Club di Trapani riunirà esperti, operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni, per discutere del ruolo dello sport nell'integrazione dei migranti e delle politiche migratorie.

Per i saluti istituzionali parteciperanno: Filippina Cocuzza, Prefetto di Trapani, Roald Vento, Presidente Panathlon Club Trapani, Nuccia Albano, Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Caterina Marcella Cannariato, Vice Presidente della “Fondazione Tommaso Dragotto”, Giuseppe Pace, Presidente della Camera di Commercio di Trapani. Relazioneranno: Sandro Palmieri della Comunità Sant’Egidio; Tommaso Ricciardi, già Prefetto di Trapani; Luigi Biondo, Direttore del Parco Archeologico di Segesta; Stefano Gobbi, Responsabile Politiche Sociali e Terzo Settore - Sport e Salute SpA - Roma; Antonio Morana, vice capo Centro del Operativo Nazionale del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera.

Testimonial dell’evento saranno il prefetto Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Viminale e Commissario del Governo per l'emergenza migranti, che trarrà le conclusioni; Francesca Basile, responsabile dell’Unità Operativa Migrazioni della Croce Rossa Italiana; Gaspare Polizzi, Tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera con i suoi atleti Osama e Ala Zoghlami, di origine tunisina, emigrati in provincia di Trapani, oggi fra i migliori atleti del mezzofondo mondiale. I lavori del convegno saranno moderati da: Eugenio Guglielmino, Direttore del Dipartimento Ingegneria dell’Università di Messina e Consigliere Internazionale del Panathlon.

Lo scopo del convegno sarà quello di favorire un dialogo aperto e costruttivo tra diverse realtà che operano nel campo dello sport e dell'accoglienza dei migranti. Durante l'evento, saranno presentati numerosi progetti e buone pratiche che testimoniano come lo sport possa diventare uno strumento potente per promuovere l'integrazione sociale e culturale. Attraverso l'attività sportiva, si possono superare le barriere linguistiche e culturali, creando uno spazio di inclusione in cui le diversità vengono celebrate anziché escluse. Inoltre, lo sport può essere un'importante leva per favorire l'inserimento lavorativo e la costruzione di reti sociali di supporto. Un vero e proprio spazio di networking per promuovere la collaborazione tra le varie organizzazioni e istituzioni presenti.

"Lo sport ha il potere di superare le differenze e di unire le persone” - ha dichiarato Roald Vento, Stella d’Oro del Coni al Merito Sportivo e Presidente del Panathlon International - Club di Trapani. “Lo sport può essere un motore di cambiamento sociale e un mezzo per creare comunità inclusive. Speriamo che questa giornata di dibattiti e scambi dia vita a progetti che favoriscano sempre di più l'integrazione dei migranti regolari".