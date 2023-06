Ristorante di Erice con lavoratori minorenni e senza contratto. Maxi multa e attività sospesa 

17/06/2023 11:17:00

Un lavapiatti e un cameriere, entrambi minorenni, e senza contratto. Lavoravano "in nero" in un ristorante di Erice Vetta. Per il titolare è scattata una maxi multa di 11 mila euro ed è stata sospesa l'attività.

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno messo in campo, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, un’azione di controllo ad alcune attività commerciali volta a contrastare il fenomeno del lavoro nero ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro dei lavoratori.



Al termine delle attività, tra le aziende verificate, un datore di lavoro responsabile di un ristorante, avrebbe impiegato due lavoratori minorenni, su un totale di 11 lavoratori identificati, non in possesso di regolare contratto lavorativo con mansione uno di lavapiatti e l'altro di cameriere. I carabinieri hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, contestando sanzioni per complessive 11.000,00 euro.

L'azione di controllo intrapresa, d'intesa con L'ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani, proseguirà nei prossimi giorni oltre ad Erice su tutto il territorio della provincia.