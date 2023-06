Marsala. Nuove fognature Lidi e periferia. E' obbligatorio allacciarsi, ecco come fare

17/06/2023 18:00:00

Crescono a Marsala le zone urbane ed extraurbane servite dalla rete fognante.

Da ultimo, i lavori sono stati completati sia in periferia che nella zona lidi-sud, consentendo così l'allacciamento alla pubblica fognatura.

“Non c'è dubbio - afferma il sindaco Massimo Grillo - che l'ampliamento della rete fognaria nel territorio e i conseguenti allacciamenti degli scarichi hanno positive ricadute sotto molteplici aspetti, a cominciare da quello igienico-sanitario per finire a quello ambientale. Non è solo questione di adeguarsi agli standard europei quanto di senso civico, di elevare la qualità della nostra vita. Dopo alcuni comprensibili disagi causati dalla complessità dell'opera, mi auguro che si colgano i benefici ed invito i cittadini interessati ad attivarsi subito, seguendo la procedura indicata dagli Uffici”.

Sono due gli Avvisi Pubblici con i quali il settore comunale ai Lavori Pubblici ha reso noto l'obbligo di allacciarsi alla nuova rete fognante realizzata sia in periferia che nella zona lidi del versante sud. Sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi di acque reflue, qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile dal confine di proprielà sia ad una distanza non superiore a m 100 dalla rete fognaria. Per quanto riguarda la rete fognante della periferia urbana, sono interessati i cittadini che risiedono nelle vie Colajanni, Trapani, Vita (Area Artigianale), Favara, Tunisi, Regione Siciliana, Catalfo, Mazara ed aree limitrofe alle suddette strade. Occorre presentare la domanda di allaccio e la documentazione tecnica richiesta, così come indica l'Avviso pubblicato online alla pagina istituzionale . Identica procedura dovranno seguire i residenti lungo i lidi del versante sud del territorio, con avviso, schema-domanda e planimetria online alla pagina . L'Amministrazione comunale evidenzia che gli allacciamenti alla rete fognaria devono essere effettuati entro un anno, a decorrere dalla pubblicazione degli Avvisi (lo scorso 15 giugno).