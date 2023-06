In Sicilia si passa dall'allerta pioggia al rischio incendi

18/06/2023 08:30:00

In pochi giorni in Sicilia siamo passati dall'allerta meteo, per piogge e temporali, all'allerta incendi.

Le temperature, infatti, si sono alzate repentinamente. Oggi e nei prossimi giorni si prevede il superamento dei 30 gradi. E così si passa dal rischio allagamenti al rischio incendi. Infatti la Protezione civile regionale ha diramato, per la giornata di oggi, l'avviso per il rischio incendi con allerta arancione. E' un livello di preallerta, con rischio basso.

In particolare la protezione civile rivela che "un robusto promontorio di matrice magrebina tende ad investire gradualmente anche la nostra Penisola portando condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sull’arco alpino. La ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali, domani comincerà a ruotare dai quadranti meridionali a partire dai settori di Ponente. Di conseguenza le temperature subiranno un graduale rialzo". Da qui il rischio incendi.