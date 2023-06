Trapani: guida in stato di ebbrezza e porto abusivo d'armi. Tre persone denunciate

19/06/2023 12:28:00

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Trapani, e tra queste una ha causato un incidente perché alla guida in stato di ebbrezza. Un'altra persona per porto abusivo d'armi atte ad offendere, e due giovani sono stati segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di una piccola quantità di droga.

Sono questi gli esiti dei controlli del territoprio da parte degli uomini dell'Arma, volti al contrasto della criminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, un alcamese di 48 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in quanto, rimasto coinvolto in incidente stradale con feriti, è stato trasportato in ospedale a seguito delle lesioni riportate ed è risultato a seguito delle analisi in stato di alterazione psicofisica dovuta all'alcol.

Un pregiudicato di 42 anni è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un punteruolo in ferro di 22 cm., che è stato sequestrato.

Infine un ericino di 36 anni ha prestato un ciclomotore ad una terza persona, senza alcuna autorizzazione, sebbene lo stesso fosse stato a lui dato in custodia giudiziaria a seguito di sequestro amministrativo, per questo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.