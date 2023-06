Trapani, al via la 75^ Stagione estiva del Luglio Musicale 

19/06/2023 11:45:00

Al via la 75a Stagione estiva del Luglio Musicale Trapanese. Un teatro che non è solo quello creato dalla scena naturale di Villa Margherita, ma un teatro di tradizione, fra i pochi presenti in Italia (sono solamente ventinove). Per la Stagione estiva 2023 un'ampia selezione di spettacoli, iniziati venerdì 16 giugno che proseguiranno fino al 15 settembre, che spaziano dalla magia dell'opera, all’eleganza della danza e dei concerti.

L'apertura della stagione, come detto, venerdì scorso al Teatro Giuseppe Di Stefano, con il concerto “Uniti per la pace”. Un concerto con un forte messaggio di Pace, e che ha voluto essere occasione per esprimere solidarietà emotiva e materiale al Popolo ucraino, anche attraverso una raccolta fondi dedicata. Sul podio il Maestro ucraino Sasha Yankevych, premiato all’XI edizione del Concorso internazionale per direzione d’orchestra “Arturo Toscanini” e ormai affermato in campo internazionale, a dirigere l’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese; al pianoforte il giovane pianista russo Dmitry Shishkin, acclamato da pubblico e critica come stella del concertismo internazionale, premiato in alcuni tra i più importanti Concorsi Pianistici Internazionali, come il Busoni di Bolzano, il Tchaikowsky di Mosca, lo Chopin di Varsavia e vincitore assoluto del Concorso Internazionale di Ginevra e del Top of the World Piano Competition.

“La Stagione è stata pensata per offrire al pubblico un’offerta variegata di esperienze artistiche, dalle più classiche alle più innovative, ponendo l’attenzione sulla scelta di cast di fama internazionale, ma senza dimenticare i talenti locali” - così dichiara Walter Roccaro, direttore artistico del Luglio Musicale Trapanese.

“La Stagione del Luglio Musicale Trapanese rappresenta una celebrazione dell'arte e della cultura, una dichiarazione di impegno nel promuovere l'eccellenza artistica e nel portare il grande patrimonio culturale al pubblico. Ci impegniamo ad offrire ai talenti locali uno spazio per potersi esprimere” – queste le parole di Giacomo Tranchida, sindaco del Comune di Trapani e Rosalia d’Alì, assessore alla Cultura del Comune di Trapani.