Il weekend sportivo: La mazarese Chiara Russo Vice Campionessa d'Italia nel Taekwondo

• Taekwondo: Si è svolta, presso lo stadio Pietrangeli del foro Italico di Roma, la Coppa Italia di combattimento a squadre regionali. Ogni regione ha scelto i migliori atleti nelle categorie cadetti, juniores e seniores cinture rosse e nere. La Fighter Taekwondo di Mazara del Vallo, in rappresentanza della Sicilia e capitanata dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno, ha schierato i suoi migliori atleti tutti medagliati ai Campionati Italiani: Chiara Russo, Juniores -42 kg; Adele Nuccio, Juniores -44 kg; Vittoria Di Alcantari, Cadetti -44kg; Pietro Vassallo, Juniores -59 kg. Per la Coppa Italia 2023 ad avere la meglio è stata la giovanissima, classe 2008, Chiara Russo che dopo aver sostenuto tre entusiasmanti incontri, è riuscita a battere in semifinale la campionessa italiana in carica, però fermandosi in finale a causa di un lieve infortunio che non la lascia esprimere al meglio. "Siamo fieri dei nostri atleti, dichiarano i tecnici mazaresi, una squadra di bravi ragazzi che seguono lo sport con diligenza e passione. Da gennaio ad oggi nelle varie categorie i Fighter Taekwondo hanno vinto, ai campionati Italiani, tre medaglie d’oro, cinque medaglie d’argento e una medaglia di bronzo".

• Atletica: Michele Galfano della Polisportiva Marsala Doc vince a Paceco una gara del Grand Prix provinciale Fidal con il tempo di 24 minuti e 47 secondi, su un percorso di poco più di 7 km alla media di 3’ e 32’’ al km. Non accadeva da tempo immemore che un marsalese vincesse una prova del Grand Prix. Non contento, in un’altra gara dello stesso Grand Prix, quella di Salemi, nel Trofeo “Pani e Altari”, da quest’anno anche “Memorial Giuseppe Ingrassia” in ricordo dell’atleta della Podistica Salemitana nato e cresciuto a Marsala prematuramente scomparso lo scorso anno a causa di una grave malattia, si è piazzato al secondo posto assoluto. A Salemi la società del presidente Filippo Struppa è stata anche premiata come squadra con il maggior numero di atleti partecipanti: 33. I biancoazzurri lilibetani hanno anche partecipato alla Supermaratona dell’Etna: 43 km tutti in salita da zero a 3000 metri di quota, dal mare alla sommità del vulcano più alto d’Europa. Una prova davvero difficoltosa che ha mostrato di che pasta sono fatti i maratoneti marsalesi, veri e propri Iron-Man.

• Calcio: L'FC Marsala sta davvero iniziando a scaldare i motori. L'ampia tela tessuta, in questo ultimo periodo, da Sardone, Schio ed Ombra, potrebbe iniziare a dare i suoi primi frutti. Dal comunicato stampa di alcuni giorni fa, in cui il sodalizio lilibetano prendeva le distanze dalle insistenti voci sull'interessamento all'acquisto del titolo della SC Mazarese, si è potuto evincere che la data di inizio delle operatività sul campo è arrivata. Manca soltanto sapere in quale campionato si giocherà. L'intero sodalizio lilibetano, nel fine settimana, ha incontrato il Sindaco Massimo Grillo e l'Assessore allo Sport Ignazio Bilardello per discutere delle iniziative che la società marsalese sta mettendo in campo. All'incontro era presente anche un conosciuto imprenditore palermitano che ha espresso la volontà di collaborare con i colori azzurri al fine di rilanciare il Calcio a Marsala. Un primo step, prettamente calcistico, di questa tela intessuta, soprattutto da Antonio Schio, è rivolta al nome dell'allenatore che guiderà la squadra ed anche se non si è ancora a conoscenza della categoria, spuntano i primi nomi dei possibili Mister che potrebbero occupare la panchina azzurra. I nomi che circolano sono quelli del mazarese Dino Marino, che nelle ultime stagioni ha sempre guidato i canarini gialloblù nei piani alti dell'Eccellenza siciliana, e del carpigiano Fabrizio Daghìo, già conoscitore delle categorie a queste latitudini. Di certo, per entrambi, sarebbe meglio accedere al Campionato di Eccellenza, o in ultima analisi ad un Campionato di Promozione con una programmazione vincente. I nodi sulla categoria e sull'allenatore potrebbero essere sciolti già entro questa settimana.

• Vela: Il Circolo Velico Marsala ha inaugurato la stagione estiva, nell’anno del suo cinquantesimo anniversario, con l’organizzazione di due regate dedicate alla classe Optimist. Si è trattato della Coppa Sicilia, regata regionale a cui hanno partecipato i giovanissimi velisti d’età compresa fra gli 8 e i 15 anni, e della regata valevole come selezione per il campionato italiano della classe Optimist nonché per la coppa Prima Vela, la Coppa Cadetti e la Coppa del Presidente. Circa 100 i partecipanti che sono giunti a Marsala dalle varie realtà veliche siciliane (Messina, Catania, Ragusa, Agrigento, Palermo, Favignana). Ottima prova per i velisti del Circolo Velico Marsala che si sono ben piazzati in classifica: nella divisione A, il Circolo ospitante è stato rappresentato da Marcella Frazzitta e Federico Ravenna mentre, nella divisione B, hanno gareggiato Martina Gerardi, attualmente selezionata per i campionati italiani, Noemi De Luca, Andrea Bagnasco, Manuela Casano, Giulia Tramati e Giovanni Mattarella. La regata è stata presieduta dall’Ufficiale di Regata Nazionale nonché Consigliere nazionale della FIV, Ignazio Florio Pipitone, collaborato dagli altri ufficiali di regata Giusy Marrone, Luca Carrubba, Alessandro Messina, Michele Giacalone, Nicola Asaro, Marcello Maggio. Prezioso anche in contributo dei volontari del Circolo Velico Marsala e dei molti soci e genitori che si sono messi a disposizione con le loro barche per supportare la buona riuscita degli eventi in corso. Alla premiazione hanno preso parte il Presidente del Circolo Velico Marsala, Rocco Lima, il Vicepresidente, Roberto Giacalone, e gli Ufficiali di regata.

• Volley: Dopo intense settimana di incontri, Massimo Alloro e Maurizio Falco, Presidenti rispettivamente delle squadre di Volley femminile, Marsala Volley e Fly Volley Marsala, hanno raggiunto l’accordo per disputare con una unica grande società, che si chiamerà Fly Marsala Volley, il Campionato Nazionale di Serie B1 Femminile. Questa novità riporta al sorriso i tanti tifosi di Volley lilibetani ai quali vanno aggiunti i tanti appassionati di tutta la provincia perchè consente di unire le forze allo scopo di tornare ai livelli che il Marsala Volley ci aveva abituati in questi ultimi anni e cioè in prospettiva di tornare in quella A2 che tanto lustro ha portato alla Città di Marsala veicolandone il nome in tutta Italia. A questa notizia va aggiunta la conferma dell'accordo tra Maurizio Buscaino e l'Akademia Messina che per il prossimo campionato di A2 si avvarrà della grande esperienza del Direttore Sportivo lilibetano. Pur tuttavia lo stesso Buscaino, per far forte l'accordo tra le due società marsalesi, continuerà a collaborare nella sua Città garantendo la sua esperienza e la sua presenza a Marsala. Lo staff della nuova società è già sul mercato da qualche giorno e presto dovrebbero arrivare delle sorprese importanti che verranno comunicate in una prossima conferenza stampa.