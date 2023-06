22/06/2023 21:10:00

Un pacco sospetto è stato trovato sotto l'abitazione del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. E' successo la scorsa settimana, ma la notizia si è appresa oggi. A lanciare l'allarme sono stati gli uomini della scorta, di ritorno dai funerali di Silvio Berlusconi.

Sul posto gli agenti della Polizia Scientifica e gli artificieri che hanno fatto brillare il pacco, sigillato con lo scotch da imballaggio. All'interno c'erano decine di bottiglie di plastica schiacciate e poi imballate con lo scotch, "come se qualcuno volesse farlo sembrare un pacco bomba", ha affermato un testimone.

Gli inquirenti sono al lavoro per accertare se si tratta di un avvertimento al presidente della Regione Schifani. Il governatore per il momento non commenta l'accaduto.