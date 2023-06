  Evasori, criminali, e furbetti del reddito. I numeri della Guardia di Finanza in provincia di Trapani

25/06/2023 06:00:00

I furbetti del reddito di cittadinanza. Gli evasori fiscali. Il contrabbando di sigarette, i sequestri per mafia, la droga. I reati fiscali e societari. E’ stato un 2022 molto impegnativo per il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno celebrato il 249esimo anniversario della fondazione. E con l’occasione il Comandante provinciale, Geremia Guercia, ha fatto il punto sull’attività svolta.

Sono tante, dicevamo, le azioni messe in campo e i risultati ottenuti sul fronte del contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali; ma anche agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica; alla criminalità organizzata e agli illeciti in materia economico-finanziaria.

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, il Comando Provinciale Trapani ha eseguito oltre 5000 interventi ispettivi e circa 300 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Vediamo, nello specifico, alcuni numeri.



CONTRASTO DELLE FRODI SUI CREDITI D’IMPOSTA E DELL’EVASIONE FISCALE

Sono stati individuati 110 evasori totali, ossia esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco ed accertata una base imponibile netta sottratta a tassazione pari ad oltre 31 milioni di euro, mentre sono stati complessivamente verbalizzati 107 datori di lavoro per aver impiegato 267 lavoratori in “nero” o “irregolari”.



I soggetti denunciati per reati tributari sono 104. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali ammonta ad oltre 1,6 milioni di euro.

Sono state avanzate 8 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione della banca dati VIES nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.



Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato al sequestro di 22 Kg. di tabacchi lavorati esteri e alla denuncia di 2 soggetti.

I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno consentito di verbalizzare 61 soggetti, di cui 14 denunciati all’Autorità Giudiziaria, nonché di procedere al sequestro di 73 punti clandestini di raccolta scommesse.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L’attività nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse nazionali e dell’Unione europea per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Le direttive impartite per il corrente anno mirano, in particolare, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del PNRR. CIò in ragione del ruolo affidato al Corpo nell’ambito del sistema di governance del Piano.



Complessivamente, in tale arco temporale, i Reparti dipendenti del Comando Provinciale Trapani hanno svolto 18 interventi nel settore, sottoponendo a controllo contributi per oltre 700 mila euro e crediti per oltre 100 mila euro.

In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti oltre 300 controlli che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per oltre 2,3 milioni di euro, e denunciare 233 responsabili.



Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione sono state 6 e sono stati sottoposti a controllo appalti per un valore complessivo pari ad oltre 16,2 milioni di euro.

Il valore delle procedure contrattuali risultate irregolari, in quanto interessate da condotte penalmente rilevanti, è stato pari a circa 5,2 milioni di euro.



Sul versante erariale, sono stati segnalati alla Magistratura contabile 7 soggetti, nonché accertati danni erariali per oltre 700 mila euro.



CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

In materia di riciclaggio ed autoriciclaggio sono stati eseguiti 20 interventi, che hanno portato alla denuncia di 32 persone e al sequestro di beni per un valore di oltre 3,6 milioni di euro.

Sono state analizzate 148 segnalazioni di operazioni sospette.



Nelle indagini svolte nel settore dei reati fallimentari e societari, sono stati operati sequestri di beni per un valore pari ad oltre 600 mila euro, su un totale di patrimoni risultati distratti di circa 14,7 milioni di euro, nonché denunciate alle competenti Autorità Giudiziarie 65 persone.

Con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 162 soggetti, mentre i provvedimenti di sequestro e confisca eseguiti hanno raggiunto, complessivamente, la quota di 750 mila euro. Ammonta, invece, ad oltre 3 milioni di euro il valore di beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all’Autorità Giudiziaria per il sequestro.



Nel periodo in esame, le fiamme gialle hanno sequestrato complessivamente oltre 8 Kg. di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da hashish e marijuana, denunciando alle competenti A.G. 13 soggetti (di cui 10 in stato di arresto) e segnalandone 10 al competente Prefetto.



Sono stati eseguiti, inoltre, 1.150 accertamenti riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia presso la locale Prefettura.

Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti 42 interventi e concluse 6 attività delegate dall’Autorità Giudiziaria, che hanno consentito di sottoporre a sequestro oltre 14.000 prodotti illegali, perché contraffatti, non sicuri o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza.

CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

In materia di immigrazione clandestina, da gennaio 2022 ad oggi, è stata esaminata la posizione di 128 soggetti di nazionalità tunisina risultati positivi all’AFIS, traendo in arresto 57 di essi, in quanto già destinatari di provvedimenti di espulsione.