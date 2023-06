La settimana sportiva: Osama Zoghlami contribuisce alla vittoria dell'Italia agli Europei di Atletica

26/06/2023 10:30:00

• Atletica: Sembra un risultato che non riguarda la provincia di Trapani, ma non è così. La vittoria dell'Italia nell'Europeo a Squadre di Atletica è un risultato spettacolare e mai accaduto che va condiviso con gli appassionati di sport di Tp24.it anche per la presenza del mezzofondista valdericino Osama Zoghlami. Con 426,5 punti gli azzurri capitanati da Gianmarco Tamberi e guidati dal DT Antonio La Torre vincono quella che una volta si chiamava Coppa Europa, lasciando indietro il gotha dell'atletica europea, Polonia e Germania su tutte, ed annichilendo chiunque si fosse nesso sulla propria strada. Questa nuova formula, rispetto alla Coppa Europa, riunisce le due classifiche, maschile e femminile ed aggiunge staffette miste U/D dai contenuti davvero spettacolari. Sette ori per tante conferme, come Gianmarco Tamberi 2,29 nel salto in alto, Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, Nadia Battocletti nei 5000 metri e tante spettacolari novità come Samuele Ceccarelli nei 100 metri, Zane Weir 21,59 nel getto del peso, Tobia Bocchi nel salto triplo e Sara Fantini nel lancio del martello. Sette ori che spingono la nazionale azzurra verso l'impresa che verrà sugellata dalle medaglie meno pesanti e da alcuni posizionamenti fuori podio che hanno portato linfa vitale alla classifica: Larissa Iapichino seconda 6,83 nel salto in lungo, Filippo Tortu terzo 20,61 nei 200 metri piani, Yeman Crippa terzo 13,34.29 nei 5000 metri solo per citarne alcuni. La 4X400 mista a chiusura dei campionati con Edoardo Scotti, Ayomide Folorunso, Alessandro Sibilio e Anna Polinari giunge quinta e sugella la vittoria finale. Una citazione particolare la merita il valdericino Osama Zoghlami, il mezzofondista azzurro allenato dal mitico Gaspare Polizzi prova a condurre con autorevolezza i 3000 siepi cercando, con degli strappi, di assottigliare il gruppo di avversari. Giungerà quarto a causa di un ultimo giro divenuto difficile sia per lo sforzo profuso che per la resistenza degli altri atleti che lo supereranno. Grande Osama.

• Tennis femminile: Lo scorso 18 giugno ha preso il via il Campionato regionale D3 femminile di tennis, al quale partecipano quarantatre squadre: cinque gironi da cinque squadre e tre gironi da sei squadre. Si gioca ogni domenica, il 18 e il 25 giugno e poi ancora il 2, 9 e 23 luglio. Presente per la prima volta il Circolo Tennis di Valderice con le sue sei giocatrici: Ninni Scalia, Caterina Baiata, Pia Fallucca, Laura Montanti, Sandra Montanti, Antonella Tibaudo. Dopo la prima giornata di gioco a Sciacca, ne escono vittoriose le giocatrici valdericine contro le atlete del circolo “Passione Tennis Sciacca” per 2 a 1, la squadra del C.T. Valderice,, invece, è stata sconfitta nella seconda giornata di campionato dalla “Zagara Sporting Club B” di Palermo per 3 a 0. Nelle prossime domeniche, le tenniste incontreranno le squadre del “Palermo TC 2” e “Jolly Club Mazara”, cercando il miglior risultato possibile.

• KiteSurf: La giovane kiter marsalese Chiara Marino, si è classificata prima under 17 nella prima tappa nazionale di Freestyle di kitesurf che si è svolta a Campione del Garda, dal 14 al 18 giugno. Chiara che ha 14 anni e frequenta il Liceo Scientifico Sportivo, pratica il kitesurf allo Stagnone di Marsala da quando aveva 8 anni. La prossima tappa del campionato, cui prenderà parte la giovane marsalese, sarà a Pellaro, in provincia di Reggio Calabria, dal 9 al 12 luglio, mentre l'ultima prova del campionato si terrà proprio allo Stagnone di Marsala dal 14 al 18 luglio.

• Vela: Lo Yatch Club Marsala ha organizzato sabato 24 giugno, in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni co-patrono della Città di Marsala, la 1° Veleggiata di San Giovanni che ha avuto luogo nello spazio acqueo prospiciente la Chiesa di San Giovanni. La Veleggiata, si è avvalsa del patrocinio del Comune di Marsala ed ha coinvolto gli altri circoli velici della città. Un bel colpo d'occhio la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti anche da altre città marinare della provincia di Trapani, presenti varie classi, laser, vela latina, kite surf e cabinati. E' stata una giornata di festa della vela e di solidarietà, infatti parte del ricavato proveniente dalle iscrizioni è stato devoluto alle popolazioni della Emilia Romagna colpite dalle alluvioni del mese scorso.

• Antonini Basket e Calcio: E' stato un fine settimana di passione per il basket trapanese. Dopo la querelle di note stampa e comunicati tra il neo Presidente Valerio Antonini e la Famiglia Basciano che ha tenuto ed ancora tiene in fibrillazione i tifosi di Basket trapanesi, la situazione sembra essere ancora in stallo e nessuno dei contendenti sembra stia muovendo pedine in questa immaginaria bollente scacchiera. Ciò che ci si aspetta è che i Basciano intanto iscrivano la Pallacanestro Trapani nel proprio Campionato di competenza, e se questa mossa dovesse arrivare in anticipo di qualche giorno rispetto al termine del 30/06, crediamo che si distenderanno gli animi. Anche perchè, come per il Trapani Calcio, anche per la Pallacanestro, il nuovo patron ha la possibilità di appianare le pendenze anche fiscali, forte di un appeal verso i tifosi che accresce giorno dopo giorno e forte di una capacità imprenditoriale volta verso lo sport che alle nostre latitudini è un pò difficile vedere. Per quanto riguarda il Calcio, salta agli occhi il licenziamento, a causa di alcune criticità mediche su tre tesserati minorenni, del Dott. Giuseppe Mazzarella, da più di 40 anni storico medico sociale dei granata. Ci penserà proprio Mazzarella a gettare acqua sul fuoco con questa dichiarazione: "Ci tengo a precisare, dopo aver letto svariati commenti, di aver parlato con il presidente Antonini in più occasioni da quando si è insediato a Trapani. Fra di noi il rapporto è sempre stato più che cordiale ma in questo momento non me la sento di ricoprire il ruolo che ho mantenuto per quasi 50 anni all’interno del club. Resto comunque a disposizione per il futuro visto che questa società è un pezzo del mio cuore". Persona d'altri tempi.

• Calcio Femminile: Due giornate indimenticabili per le piccole di casa CF Marsala, che per il secondo anno consecutivo possono vantare la prestigiosa partecipazione al Grassroots Festival di Coverciano, manifestazione giunta alla sua 12° edizione che ogni anno fa sognare le giovanissime categorie di calciatori e calciatrici di tutta Italia. I “Pulcini” di mister Federica Cucuzza infatti si sono distinti in un’eccellente stagione, culminata con la vittoria della speciale classifica di merito dell’isola siciliana per quanto riguarda il Torneo Magico. Ed è così che il maestoso Centro Tecnico Federale si trasforma in un parco divertimenti a tema calcio e accoglie ben 64 società provenienti da tutto lo stivale, accolte calorosamente ed accompagnate in divertenti sfide dall’amatissimo personaggio del brand Pokémon, Pikachu. Non meno importante è stata la cerimonia di premiazione di tutte le squadre presenti, incluse l’Accademia Trapani e l’Accademia Barcellona a chiudere la triade siciliana insieme al Calcio Femminile Marsala.