Escursionista si fa male ad una gamba, salvata con un elicottero dell'Aeronautica di Trapani

08/07/2023 19:23:00

Ancora un intervento di soccorso aereo per un equipaggio dell'82° Centro Search & Rescue del 15° Stormo di stanza a Trapani. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 luglio, con un elicottero HH-139B l'equipaggio militare in prontezza dall'allarme è intervenuto per prestare soccorso ad una donna di 50 anni che durante un'escursione sull'Isola di Salina si è infortunata ad una gamba.

L’intervento di soccorso aereo è stato richiesto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia al Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare, l’ente della Forza Armata deputato alla gestione e al coordinamento su tutto il territorio nazionale di questo genere di interventi.

L’equipaggio SAR è decollato dall’aeroporto di Trapani e si è diretto presso l’aeroporto di Palermo – Boccadifalco dove ha imbarcato a bordo dell’HH-139B due tecnici, tra cui un medico, del CNSAS della Sicilia per effettuare congiuntamente il recupero della donna infortunata.

Giunti nell’area di intervento, i tecnici del CNSAS e l’aerosoccorritore dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare sono stati calati nella zona particolarmente impervia dove si trovava la donna. Una volta stabilizzata e messa in sicurezza su una speciale barella, è stata recuperata a bordo dell’elicottero grazie all’uso del verricello.

Successivamente l'elicottero militare si è diretto presso l’ospedale Papardo di Messina per le cure sanitarie del caso.

Si tratta del secondo intervento in due giorni condotto in sinergia dall'82° Centro SAR dell'Aeronautica Militare e dai tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, proprio ieri infatti un uomo in difficoltà era stato recuperato in località Altavilla Milicia, in provincia di Palermo.

Le operazioni di soccorso aereo condotte positivamente in questi giorni sono il frutto delle continue attività addestrative che la Forza Armata ed il CNSAS svolgono regolarmente per affinare e consolidare le tecniche e le procedure di soccorso aereo in ambiente montano. La recente esercitazione multinazionale, interforze ed inter-agenzia Grifone 2023, organizzata proprio dall'Aeronautica Militare sull'aeroporto militare di Frosinone e conclusa ieri ne è un esempio concreto.

Soccorrere persone in difficoltà non rappresenta solo una missione per il personale del 82° Centro SAR, del 15° Stormo e dell'Aeronautica Militare, ma anche una vocazione. Proprio ieri il Ten. Col. Boris Petracca, pilota ed ex comandante dell'82° Centro SAR trapanese ed oggi in servizio al Comando Operativo di Vertice Interforze a Roma, mentre si trovava fuori dal servizio in spiaggia in un lido sul lungomare di Marsala, ha salvato un turista 30enne che rischiava di annegare.

Tre differenti interventi di soccorso a persone in difficoltà che sono stati condotti nei giorni immediatamente successivi al 41° anniversario della costituzione dell'82° Centro SAR che è caduto il 6 luglio scorso e che vedrà le celebrazioni proprio nella giornata di oggi.

L’82° Centro S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse.