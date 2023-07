Danilo Nizza è il nuovo segretario generale di Uil Poste Trapani

09/07/2023 22:25:00

Il marsalese Danilo Nizza, 44 anni, è il nuovo segretario generale Uil Poste Trapani.

È stato eletto ieri pomeriggio in occasione dei lavori del consiglio territoriale di categoria, presieduti dal segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino.

Nizza prende il posto di Giuseppe Rallo, che ha lasciato l’incarico poiché recentemente nominato segretario generale Uil Poste Sicilia.

“Sono veramente onorato – afferma Nizza - per questo incarico che svolgerò con il mio massimo impegno e con forte senso di responsabilità, garantendo la linea politica finora seguita dalla Uil e dalla Uil Poste. Tra i principali obiettivi che ci poniamo il primo è quello di garantire la sicurezza sul lavoro senza compromesso alcuno sia per gli uffici postali che per i centri di recapito, mentre il secondo é quello di avere una idea comune di lavoro che metta al centro la lotta al precariato. Infine, vigileremo con massima attenzione sul corretto utilizzo delle leve motivazionali ed economiche”.

Alla neo segretario gli auguri di buon lavoro del segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino: “A Danilo Nizza vanno le mie congratulazioni ei miei auguri di buon lavoro, certo che saprà fare del proprio meglio grazie alle sue doti umane e professionali. Un sentito ringraziamento, infine, va a Giuseppe Rallo per quanto fatto in questi anni per la Uil Poste trapanese, sicuro che saprà dare un importante contributo anche alla Uil Poste regionale”.