Il 14 luglio Vini Vaccaro a Salaparuta, apre le porte della cantina con l'AperyWinery

10/07/2023 16:01:00

Summer in Winery con Vini Vaccaro - “L'estate è da... bere insieme in un clima di festa” per l'azienda Vini Vaccaro a Salaparuta, nella Valle del Belìce, in provincia di Trapani.

La famiglia Vaccaro apre le porte della sua cantina venerdì 14 luglio con AperyWinery dalle 19:30 con le delizie di Roadhouse Cafè, good vibes e vista mozzafiato. Il primo imperdibile appuntamento della stagione estiva del ricco calendario “Summer in Winery” al chiaro di luna. Su prenotazione, visita della nuova bottaia.

“Non lasciartelo raccontare… vivilo”, il mood della stagione estiva di Vini Vaccaro, l'azienda green a Salaparuta, nella Valle del Belìce, in provincia di Trapani. La famiglia Vaccaro apre la sua cantina, nel segno della convivialità, con il ricco calendario di appuntamenti “Summer in Winery” da vivere al chiaro di luna in compagnia di un calice di vino. Al via con AperyWinery, venerdì 14 luglio dalle 19:30 per gustare le ghiottonerie di Roadhouse Cafè, tra good vibes e vista mozzafiato.

“Siamo entusiasti di organizzare l'AperyWinery, un evento che rappresenta un importante momento di condivisione - spiega Catia Vaccaro, responsabile P.R dell'azienda e socia delle Donne del Vino Sicilia - Questo appuntamento non è solo un'occasione per degustare i nostri vini, ma anche per scoprire la nostra storia familiare e il territorio in cui ci troviamo. La cantina, con il calendario delle iniziative estive, diventerà il luogo di incontro e di scambio, dove i winelover potranno vivere un’esperienza autentica e apprezzare il lavoro che c'è dentro ad un calice. Ma soprattutto desideriamo – continua Catia Vaccaro- che i partecipanti di “Summer in Winery” già dal primo appuntamento si sentano parte della nostra famiglia, portando con loro le emozioni della nostra passione e della nostra storia”.

L'azienda Vini Vaccaro che sorge in un contesto paesaggistico unicum di biodiversità naturalistica, al centro della Valle del Belìce che interseca le tre province di Palermo, Agrigento e Trapani, è il “gioiello” enologico di un territorio a lungo dimenticato, quello di Salaparuta, devastato dal terremoto del 1968 di cui ancora porta le ferite. Funzionale e moderna, l'azienda Vini Vaccaro, fondata da Giacomo negli anni Settanta, attenta fin dal suo esordio alla sostenibilità ambientale, è oggi una realtà dinamica. Tra i tanti premi e riconoscimenti ricevuti da Vini Vaccaro, merita di essere menzionato la Medaglia D'Oro al prestigioso Concorso Mondiale di Bruxelles 2019 al “Sofè 2017”, Nero D'Avola in purezza da uve selezionate. Fiore all'occhiello dell'azienda, la bottaia di recente inaugurazione, che potrà essere visitata, su richiesta, in occasione di AperyWinery.

Durante la serata, saranno cinque i vini in degustazione, i cui protagonisti saranno i vitigni autoctoni dell'Isola: TerraBedda Livènti Terre Siciliane IGT, blend di Catarratto e Zibibbo, TerraBedda Liddàli Sicilia DOC, rosato di Nero d’Avola in purezza, TerraBedda Lisùli Sicilia DOC, 100% Nero d’Avola, Esclamativo Bianco Terre Siciliane IGT, vino bianco frizzante, Esclamativo Rosso Terre Siciliane IGT, vino rosso da uve leggermente appassite, Luna Grillo Sicilia DOC, 100% Grillo. A raccontarli, chi ogni giorno si dedica con passione ed impegno alla vigna, alla cantina, nel segno della valorizzazione delle radici.

Per partecipare all'AperyWinery, info e prenotazioni entro il 12 luglio ai seguenti numeri telefonici: 329 5965313 e 320 9709752. L’ingresso per i bambini fino a 5 anni è gratuito. Richiesta cauzione calice.

Vini Vaccaro

A Salaparuta Vini Vaccaro uguale Valore Famiglia. Fondata negli anni Settanta da Giacomo Vaccaro e sua moglie Caterina con l’acquisto di un piccolo podere a Salaparuta, in un’area nella Sicilia sudoccidentale devastata dal terremoto del 1968, oggi l’azienda si estende per 90 ettari tra le suggestive colline della Valle del Belìce, attraversata dal fiume omonimo che lambisce le province di Palermo, Agrigento e Trapani. Con una filosofia che valorizza le radici e la tradizione, a conduzione biologica dal 2000, si coltivano vitigni internazionali ed autoctoni e tra questi, è il Catarratto, il vitigno principe che, usato anche in blend, è il biglietto da visita di Vini Vaccaro. Le cinque linee prodotte - Luna, TerraBedda, Top Line, Esclamativo e Grappoli - “declinano” nei calici la filosofia di un’azienda che ha, nella valorizzazione delle sue radici, il suo punto di forza. L'impegno per la sua amata terra, lo spirito imprenditoriale e la visione lungimirante di Giacomo Vaccaro diviene interesse a beneficio di tutta la comunità, impegnandosi in prima persona nella fondazione del Consorzio di tutela dei vini Doc Salaparuta nel 2004, in quanto la viticoltura è la chiave di volta per la rinascita di un territorio a lungo dimenticato. Giacomo Vaccaro guida l’azienda che porta il suo nome insieme ai suoi figli Laura, Carmelo (enologo) e Catia (responsabile commerciale), e al nipote Luigi (responsabile marketing), che rappresenta oggi la terza generazione dell'azienda.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito web.