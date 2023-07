Pattinaggio: a Siena ottimi risultati per la Pol. Saline Trapanesi

12/07/2023 12:30:00

Nell’attesa dei Campionati Italiani di Pattinaggio Corsa su Pista che si svolgeranno in Abruzzo a Martinsicuro tra il 29 ed il 30 Luglio 2023, l’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi trova il tempo per presentare due Atlete, Carla Scavone e Clarissa Virga, al Trofeo Skate Italia SIENA, competizione dedicata alla sola categoria Ragazzi 12 ed organizzata dalla A.S.D. Mens Sana. Un buon trampolino di lancio per le categorie superiori, accesso, quasi obbligatorio per iniziare a sondare le gare, quelle che contano. Un po’ intimidite dall’affollato numero di Atleti presenti, sono riuscite comunque a portare dignitosamente a termine tutte le gare a loro disposizione, sotto lo sguardo vigile di Valentina Incandela Allenatore FISR di 3° Livello, nonché COACH della Scuola Rotellistica di Pattinaggio Trapanese, che si è spesa, come sempre, ad impartire consigli, suggerimenti e chicche a bordo pista.

L’Atleta Nicolas Incandela, che si è unito alla spedizione granata, ne ha approfittato per valutare la sua condizione fisica, nell’attesa degli imminenti Italiani, cimentandosi in alcune delle gare disponibili nel Trofeo La Balzana, competizione dedicata alle sole categorie Ragazzi e Allievi. Le gare più veloci hanno fatto al caso suo, confermando la sua ottima forma, che gli ha permesso di conquistare l’ORO nella 1 giro Crono atleti contrapposti e nella 300 metri Sprint, e un buon piazzamento nella 3.000 metri ad eliminazione. Prossimo appuntamento ai Campionati Italiani di Pattinaggio Corsa su Pista – Martinsicuro 29 e 30 Luglio 2023.